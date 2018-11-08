【日盛投顧】短多延續 唯量是問

◆盤勢分析

1. 受到美股大漲、亞股跟進的激勵，週四台股呈現開高，惟開高後追價買盤意願不強，指數無力再攻堅，僅維持於上漲 50 點附近震盪，權值股表現較佳，終場指數上漲 36.96 點，漲幅 0.37%，收在 9945.31，成交金額稍稍放大至 1190.69 億元。

2. 觀察台股技術面，10 月下旬見 9400 低點後展開緩步盤堅，近期短期均線已經扭轉偏多，短底格局亦略有成型，惟日 KD 指標開始進入高檔，量能必須適度放大，否則短多延續力道勢必不足，10/17 高點 10127 為目前型態上較大壓力區，量能必須適時放大，才有機會挑戰壓力，否則指數恐將是整理格局，下檔空觀察剛剛走揚的 10、20 日均線，目前約在 9800。總括而論，台股短多格局延續與否關鍵在量能擴增，單日成交金額達 1200 億元以上則有利於挑戰壓力，否則指數將於 9800-10127 附近震盪整理。觀察台股籌碼面，外資 + 29.72 億元、投信 + 6.21 億元、自營商 - 11.32 億元，三大法人合計買超 24.61 億元。

3. 在櫃檯市場部份，週四表現強度不及集中市場，主要是週四主軸圍繞於權值股所致，櫃檯市場中、小型電子股僅呈現零星個股表現，欠缺族群性，本次櫃檯市場反彈主軸的個股，例如 6488 環球晶、5347 世界先進、3105 穩懋、5483 中美晶，週四亦普遍整理，操作上暫採觀望，待指標股轉強，才有再攻機會。

震盪整理格局 聚焦網通、IC 設計與越概

1. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.30%、金融 + 0.99%、非金電 + 0.21%、櫃檯市場 + 0.10%，週四主要以權值股表現較佳，包括權值電子、權值金融皆有表現，金融股在權值股強攻下，持續是近期盤面最強勢的區塊；電子族群則以網通、IC 設計、面板、連接線器、工業電腦較有表現；非金電近期表現相對弱勢，多頭具延續性的越概、機電，以及低檔轉強的塑化二線股，操作上或可留意。