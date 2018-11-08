卓越10月及前10月營收創同期新高 國中教育比重攀升至7.81%

卓越 (2496) 公布 10 月合併營收 8,399 萬元，改寫歷年同期新高水準，月增 16.31%，較去年同期的 7415 萬元成長 13.27%。累計前 10 月合併營收達 7.61 億元，也創歷年同期新高，亦較去年同期成長 8.45%。卓越表示，10 月及前 10 月營收雙創歷年同期新高，主要受惠旗下陳立教育事業近兩年持續衝刺 K-12(幼兒園至高中)領域布局，不僅已於高中教育保持高市占率之地位，尤其在國中教育及聚焦小學的菁英學院的學員招生明顯成長，進一步擴大陳立教育開課班系。



其次，轉投資的顧問收入持續穩定挹注，也是帶動 10 月營收表現較去年同期成長關鍵，另一方面，光纖事業短期受客戶訂單遞延影響出貨表現，預計將於第四季中下旬逐步恢復正常出貨水準。



卓越指出，以前 10 月國中教育學員收入較去年同期成長 96.67%，占教育事業營收比重自去年的 3.77% 攀升至 7.81%，成功打造集團營運另一成長引擎，並持續整合集團師資、行銷、教材等資源，並架構完善線上的數位課程、影音詳答與線上解惑平台等，給予學子「大班輔導資源、小班精緻照顧」的授課方式，係陳立教育迅速於國中、國小教育領域取得優異招生表現，並保持高留班率之關鍵，挹注集團整體營運。



展望第四季，隨著光纖事業遞延訂單逐步恢復過去出貨水準，帶動整體產能稼動率提升，另一方面，教育事業方面，目前國、高中部的開課表現持續暢旺，並已針對開始準備明年 1 月大學學測，以及國、高中寒假等課程規劃，以期持續推升教育事業營收比重自目前的 77% 持續向上，帶動未來營運。

