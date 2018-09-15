熱門股—大宇資Q4營運看俏 股價周漲逾1成收復所有均線

遊戲研發商大宇資 (6111-TW) 受惠第 4 季可望推出 4 款熱門 IP 新作，加上與中國手遊營運商中手遊集團簽署股份認購協議的處分投資利益，可望於第 4 季貢獻每股純益 14.18 元，帶動近期股價走勢強勁，周五 (14 日) 更在大盤走強帶動下，以漲停價 117 元作收，突破月線與季線，也成功收復半年線，股價周漲幅 12.5%。

大宇資先前受到中國遊戲市場審批暫停影響，原先預計第 2 季與第 3 季推出的遊戲，全數面臨遞延，但目前審批單位已完成部分改組，第 4 季可望重啟審批，大宇資預計第 3 季推出的《軒轅劍 Online》、《軒轅劍龍舞雲山》、《仙劍奇俠傳六界情緣》與《仙劍奇俠傳四》等 4 款新作，可望在第 4 季全數推出。

值得一提的是，大宇資自有 IP 授權網易開發的新手遊《軒轅劍龍舞雲山》，事前登入人數已突破 75 萬，第 4 季還可望向上攀升至百萬。隨著遊戲人氣高漲，加上市場看好網易營運遊戲的行銷通路能力，該款遊戲上市後，可望為大宇資帶來優異的營收分成及權利金認列收益。

大宇資第 2 季合併營收 1.37 億元，季減 46%，年減 43.15%；稅後虧損 1500 萬元，較上季與去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.41 元。上半年合併營收 3.91 億元，年減 9.91%；稅後純益 6600 萬元，年減 4.35%，每股稅後純益 1.01 元。