大宇資動畫《軒轅劍-蒼之曜》東京首播 手遊《軒轅劍online》12日上市

大宇資訊 (6111) 授權、暢遊研發的國風仙俠 MMORPG 手遊《軒轅劍 online》將於 10 月 12 日正式上線，據了解，目前登入人數 14.5 萬人，預期上市後將可認列營收分潤。至於《軒轅劍 - 蒼之曜》於台灣時間凌晨 1 點 35 分東京電視台播出，若成績斐然，有機會為明年首季推出的《軒轅劍 - 蒼之曜》同名手遊打下廣告基礎。《軒轅劍 online》遊戲是以 2000 年《軒轅劍 - 天之痕》為藍本，並增加捏臉、姻緣配對系統，目前事前登入人數 14.5 萬人，後續大宇資將可認列營收分潤，加上已取得版號的《仙劍奇俠傳六界情緣》有機會於第四季上線，將可挹注單季業績。



動畫方面，跟日本東京電視台、智寶國際開發組成「軒轅劍製作委員會」共同製作，首度動畫化合作的《軒轅劍 - 蒼之曜》，台灣時間凌晨 1 點 35 分東京電視台播出，共 13 集，每集 25 分鐘，包括水樹奈奈、釘宮理惠及松岡禎丞等多位重量級配音員加入，在聲優和製作公司合作下，法人認為，有機會為明年第一季將推出的《軒轅劍 - 蒼之曜》同名手遊打好廣告基礎。



華人經典遊戲《軒轅劍》，自 1990 以來，已有 28 年歷史，並發行過 12 部作品，包含本傳、外傳，已推出高達 12 部單機作品，在亞洲華人圈玩家的人數高達百萬人，人氣歷久不衰。而今由系列作中知名單機作品《軒轅劍外傳─蒼之濤》改編而成的動畫《軒轅劍 - 蒼之曜》登場，因《軒轅劍 - 蒼之曜》為華人遊戲 IP 首部改編動畫進軍日本，除了耗時 4 年打造之外，更是匯集動畫界中一流製作團隊與聲優，當中三位主角更由超重量級聲優水樹奈奈、釘宮理惠、松岡禎丞所飾演。



《軒轅劍》系列自 1990 年第一部作品推出以來，至今已有 28 年歷史的長壽系列遊戲。包含本傳、外傳，已推出高達 12 部單機作品，在亞洲華人圈玩家的人數高達百萬人。也正因遊戲的高人氣，作品同時也多次被小說化、漫畫化、電視劇化，其中電視劇擁有極高的收視率，網路點擊播出次數，高達數億次。