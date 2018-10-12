推特執行長Dorsey不穩重？ Square財務長一走股價大跌10%

支付公司 Square (SQ-US) 的財務長 Sarah Friar 將辭去職位，並擔任 Nextdoor 的執行長。Square 是由推特 Twitter (TWTR-US) 執行長 Jack Dorsey 經營的金融科技公司股票收盤下跌 10.87% 以 69.03 美元作收。

Square 股價日線趨勢圖

Dorsey 在對員工的一封信件中表示，對此消息感到難過。原本預計與 Friar 一同工作至 90 多歲高齡的 Dorsey 也承認，了解其擔任執行長的心願。

Nextdoor 是一家成立於 2010 年的當地社區社交媒體，現任執行長將在任職 8 年後辭職。

位於舊金山的 Square 以其信用卡處理器、支付硬件、和流行的現金應用程式而聞名。該公司還擴大了其業務，於 2014 年推出的 Square Capital 進入小企業貸款業務領域。

Friar 最近暗示了更多進入銀行業務的動作，並表示今天用銀行賬戶做的任何事情，未來應能用應用程式來效仿。

Dorsey 在一份新聞稿中表示，Friar 在 2015 年幫助 Square 上市，並建立了不斷擴展的未來業務生態系統，也再次感謝 Friar 的幫忙。

Square 股價年增超過 130%，僅今年就飆升超過 105%。

瑞士信貸 Credit Suisse 分析師 Paul Condra 週四給予客戶的信件提到，雖然預計 Friar 有一日會成為 Square 的執行長，但似乎 Jack Dorsey 還會繼續在任多時。

Dorsey 同為推特及 Square 的執行長。Friar 之前任職於高盛 Goldman Sachs (GS-US) 及 Salesforce.com (CRM-US)。

BTIG 分析的 Mark Palmer 保持 Square 的「賣出」評級，認為 Friar 的離去給予了公司一個未知性，影響了其估值。