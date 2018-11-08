美國產油量超越俄羅斯和沙國 OPEC週末討論因應之道

上周美國石油產量猛增至創紀錄的 1160 萬桶，因此這將成為 OPEC 成員國和盟國在本周末會面時的討論議題之一。

由於擔心全球供應過剩，油價飆升，美國產量現在除了沙烏地阿拉伯之外，更超過俄羅斯的水平。西德州中質原油期貨 (WTI) 價格已自 10 月 3 日觸及的 4 年高點下跌 20%。

WTI 日線走勢圖 (近一年以來表現)

據 EIA 每週原油庫存增減數據，美國產油量較去年同期增加 200 萬桶，較上週增加 40 萬桶，EIA 預計 10 月日產量為 1140 萬桶，預計明年平均日產量將增至 1210 萬桶。

花旗集團能源分析師 Eric Lee 寫道：「美國產油量創歷史新高，是迄今為止全球最高，超越俄羅斯，以及沙烏地阿拉伯 6 個月後才能趕上的水平。」

OPEC 聯合部長級監測委員會將於本週末在阿布達比舉行會議，下月則將在維也納舉行全面會員大會，討論產量水平。沙烏地阿拉伯是 OPEC 實際上的領導人，俄羅斯同意在美國對伊朗石油實施制裁之前提高產量，聯合委員會可以決定建議降低產量。

委員會也可以在 OPEC 的 12 月大會上提出議採取行動。《路透》引述消息人士指出，OPEC 及其盟國不能排除明年恢復減產的可能性。

RBC 全球商品戰略負責人 Helima Croft 表示，OPEC 和俄羅斯一直在討論供應面問題，並且可能希望減產，因為他們在美國對伊朗石油實施制裁之前就已經開始減產，制裁於週一 (5 日) 生效。

川普總統呼籲沙國利用其剩餘產能在制裁之前向市場增加石油供應。川普本週表示，他不希望伊朗制裁推高油價。Croft 說，「如果你是沙國並且感到擔心，你就必須弄清楚能增產多少。」「他們做到了所有川普想要的結果。為了迎合美國的政策，它們把所有產能投入市場。」

美國的產量已超過俄羅斯和沙國。分析師表示，俄羅斯日產量約為 1140 萬桶，沙國已將產量增至 1070 萬桶，以彌補伊朗從市場上消失的供應量。

在 10 月初之前，隨著委內瑞拉供應繼續減少以及伊朗供應從市場上消失，油價一直在上漲。WTI 期貨 10 月初達到 76.90 美元。Croft 估計每天約有 100 萬桶伊朗石油從市場上消失。

但他認為市場對供應過度悲觀，並且低估了美國制裁的影響，因為美國批准部分伊朗原油買家獲得豁免。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，他預計 OPEC 將採取一些措施來遏制新的供應過剩，因為美國大選結束了，「OPEC 的一些人指責俄羅斯和沙國讓油價下跌 15 美元，並要求他們立即將產量減少 100 萬桶。」「這次會議上會有一些火花。過去 4 週的價格下跌非常迅速和戲劇化，肯定引起了它們的注意。」

Kilduff 表示目前還不清楚目前達到產能高點的俄羅斯是否會減產，俄羅斯石油公司長期以來一直反對與 OPEC 達成生產協議。

Kilduff 認為，10 月之前的油價飆升，已刺激美國鑽井探勘平台增加，「這看起來本週末 OPEC 必將作出回應。」

除了提高產量外，美國一直在出口更多原油。美國上週每天出口 240 萬桶原油，以及近 500 萬桶冷凝油和精煉油，如汽油和柴油。

Kilduff 說，「大部分原油都出口了。」「我認為過剩的問題馬上就會開始顯現。如果你注意到期貨，未來幾個月的期貨價格會更高，這是供過於求的一個指標。」

但 Croft 認為，額外的供應已被市場吸收，目前，沒有供過於求的問題。

但她強調，「他們會擔心進入 2019 年時，美國二疊紀盆地的產出瓶頸會緩解。」美國最富饒的德州二疊紀盆地已經成功地增產，速度遠快於輸出原油的基礎設施。隨著新的輸油管容量增加，這些問題預計將在明年緩解。