建發國際集團(01908-HK)為廈門商住地引入廈門春華為投資者

建發國際集團(01908-HK)公布，該公司間接全資附屬公司益悅於9月以57億元(人民幣.下同)競得廈門一幅土地使用權，益悅卞111月7日與廈門春華投資有限公司訂立合作協議，成立合營企業以收購該土地的土地使用權，其中，益悅及廈門春華將分別於合營企業擁有95%及5%的股權。

該土地位於中國福建省廈門市湖里區06–07枋湖片區成功大道與金山西路交叉口東北側的商業區，總佔地面積約61,841.679平方米，而預計計價建築面積約149,600平方米，可作：城巿住宅用途；零售商業用地；其他商服用地；及教育用地。該土地位於廈門島內，交通便利，配套設施齊全。該土地的土地使用權出讓年限分別為住宅70年；商業40年；新鮮便利店40年以及社區書店40年。

益悅於合作協議項下資本承擔約54.15億元(相當於該土地代價的95%，包括於合資企業經增資後擴大註冊資本之資本出資22.8億元；及向項目公司提供股東貸款約31.35億元，由合作協議訂約方經參考該土地代價及其他費用，公平磋商後釐定。益悅應付的資本出資及股東貸款將通過控股股東貸款的方式提供。

建發國際指，與廈門春華共同開發該土地有助分散營運風險，而各方出資乃經參考彼等各自的財務能力及管理資源後公平磋商釐定，共同開發該土地可提升本集團抵抗風險的能力，並為集團日後可持續發展帶來好處。