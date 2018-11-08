騰訊控股(00700-HK)ADR重越300元 港交所(00388-HK)升3.57元

美國股市三大指數收市齊漲，在美國ADR交易的港股做好，港股ADR指數收報26480點，升332點，升1.26%。騰訊控股(00700-HK)ADR收報302.63元，較港收市升9.23元，重越300關。
港交所(00388-HK)公布第三季勝預期的業績後，行政總裁李小加表示，對今年全年的業績表現仍然充滿信心。多間大行唱好，其中高盛維持其12個月目標價在295元不變，投資評級為買入。摩根士丹利指，相信當成交量上升後，其盈利及估值亦會更好。港交所ADR收報227.97元，較港收市升3.57元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報66.21元，較港收市升0.26元；友邦(01299-HK)DR收報64.5元，較港收市升0.9元。
內銀內險股靠穩，建設銀行(00939-HK)收報6.58元，較港收市升0.05元；工商銀行(01398-HK)收報5.57元，較港收市升0.1元。中人壽(02628-HK)ADR收報16.69元，升0.27元。
國際油價下跌但油股升。中海油(00883-HK)ADR收報14.06元，升0.2元；中石油(00857-HK)ADR收報6.01元，升0.04元；中石化(00386-HK)收報6.87元，升0.11元。
中移動(00941-HK)ADR收報73.66元，升0.81元；聯通(00762-HK)ADR收報8.62元，升0.12元；中電信(00728-HK)ADR收報3.83元，升0.02元。