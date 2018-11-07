IDC：4年內 全球5G網路基礎建設複合年增達118%

據 IDC 最新 5G 研究報告顯示，估計自 2018 至 2022 年，全球 5G 及其相關的網路基礎建設市場規模，將從 2018 年的 5.28 億美元飆至 260 億美元，複合年增率高達 118%。

IDC 預期，隨著第一批 5G 應用服務在 2018 年第四季首度推出，2019 年預計將成為 5G 在行動產業開創性一年，5G 手機將開始進入市場，消費者將能夠親身體驗 5G 技術。

從基礎設施的角度來看，行動通訊產業仍在繼續嘗試創新的解決方案，利用新的頻譜、虛擬網路、機器人學習、人工智慧等，來為現有網路服務創造新的價值。而這些功能的增強將為高速網路帶來關鍵作用，5G NR 行動通訊標準化，將標誌著下一代行動產品的里程碑，因這意味著能夠以更低的成本，來實現更快的速度和更大的流量。

不過，即便是今日起開始運行 5G NR 行動通訊，5G 的全部潛力也需要幾年時間才能完全釋出，這將需要額外的標準制定和更多的試驗，特別是與 5G NG 核心有關的準則。

物聯網暨行動網路基礎設施分析師 Patrick Filkins 表示：「早期的 5G 採用者正在通過投資 5G RAN、NFVI、光學層板和新一代數據機與交換機，為長期的成功奠定基礎，許多人也正在試驗 5G NG 核心。」

「目前進行相關 5G 投資的好處在於，當 2020 年後符合標準的 SA 5G 核心與虛擬化且雲端化的 RAN 相結合後，這將使許多通訊服務提供商能更多擴展公司價值，並提供客製化服務，且能夠通過 5G 網路切片技術，根據需求提供不同的網路應用。」