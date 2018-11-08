〈LINE智慧入口〉跨入旅遊電商服務 「LINE旅遊」 11/28上線

LINE 今 (8) 日舉辦「LINE CONVERGE 2018」記者會，正式宣佈推出全新服務「LINE 旅遊」，攜手雄獅旅遊、Agoda、KKday、Tripresso 旅遊咖，打造一站式旅遊預訂服務，預計 11 月 28 日正式在台上線。

LINE 今年 6 月已於日本推出 LINE Travel，而繼日本市場後，台灣的 LINE 旅遊團隊也加速腳步，要打造可讓用戶與朋友聊天規劃旅行的平台，並將透過深度整合多元旅遊產品與 LINE 生態圈，提供用戶全新型態的旅遊體驗。

「LINE 旅遊」平台中，匯聚雄獅旅遊、Agoda、KKday、Tripresso 旅遊咖提供的旅遊預訂商品，雄獅旅遊提供 95 間航空公司、全球 984 個城市航班；Agoda 提供全球數十萬間飯店、公寓與民宿等住宿選擇；KKday 提供逾 2 萬種旅遊行程與體驗，遍佈全球 80 個國家；Tripresso 旅遊咖提供 30 間以上知名旅行社的共 1 萬種旅遊行程選擇。

此外，LINE 表示，每筆交易都享有 LINE Points 點數回饋，用戶也能透過該平台，與 LINE 好友共同編輯行程，以完整整合 LINE 的社群基因。該服務預計 11 月 28 日正式在台上線。