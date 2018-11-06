本週可望亮相 傳三星折疊式手機將於開發者大會登場

據外媒報導，三星電子 (005930-KR)極可能於本週 (11 月 7 日至 8 日) 登場的開發者大會中，讓旗下首款可折疊螢幕手機亮相。

SamMobile 推特帳號內容顯示，這款可折疊螢幕手機，代號可能是 SM-F900x，預計提供 512 GB 儲存空間、支援雙卡，且有銀色機身。

三星可折疊螢幕手機，代號可能為 SM-F900x。(圖：翻攝自 SamMobile 推特帳號)

根據路透社報導，三星讓旗下首款可折疊螢幕手機於開發者大會亮相的目的，是為了取得回饋意見；這項新技術，需要開發者協助調整應用程式，確保手機在展開為平板模式時，仍可順利運作。

三星對這款新產品抱持極高期望，盼藉其扭轉獲利下滑、落後蘋果等局面。

2016 年，Galaxy Note 7 的「爆炸門」，令三星心有餘悸，此後對新產品的規劃，也更加謹慎。

三星內部消息人士透露，這款可折疊螢幕手機，與過去的旗艦產品不同，無論在設計或用戶體驗方面，都是全新概念。

消息來源稱，在可折疊螢幕手機正式發表前，希望能先和開發者分享，了解他們的想法。

隨著可折疊螢幕手機問世，過去只能在平板或筆記型電腦上操作的複雜工作，未來可望由手機代勞。

對於可能的上市時間，三星始終三緘其口；分析師則預估，或許會在 2019 上半年推出，若再延遲，三星恐面臨新品鋒頭被蘋果手機搶走的風險。