鼎炫-KY 10月營收1.71億元創新高 第四季營運可望衝上全年高檔

鼎炫 - KY(8499)10 月合併營收 1.71 億元，連續四月保持月成長力道，改寫歷史單月新高記錄，分別較上月及去年同期成長 4.55%、44.43%。累計 2018 年 1 至 10 月合併營收達 12.67 億元，較去年同期成長 5.45%。鼎炫 - KY 表示，10 月營收表現締新猷，主要持續受惠 EMI 材料美系品牌主要客戶拉貨力道持續強勁，不受中國十一長假工作天數較少影響，繳出較去年同期大幅成長 44.43% 成績。目前消費性電子產品針對多樣功能、高運算技術以及產品輕薄短小的趨勢明確，另外對於 EMI 材料廠商新材料的需求提升，對供貨的及時性與良率等要求亦日益增高。由於鼎炫 - KY 為業界少數能垂直整合從導電原料研發生產、模切加工與提供客戶客製化 EMI 解決方案業者，無疑在此趨勢下最大受惠者之一，反映於近期強勁的營收表現中。



鼎炫 - KY 表示，集團旗下生產 EMI 材料之生產基地位於中國江蘇地區昆山隆揚廠、淮安富揚廠及重慶川揚廠等。為因應客戶新訂單需求以及集團長期營運發展計畫，已完成重慶川揚新廠擴增產線並陸續提高自動化生產比重，可帶動重慶廠產能較原有增加 20%-30%。另今年順利打入 PCB 軟板廠以及陸系大尺寸面板之供應鏈，有助於未來持續發揮大量生產優勢，提升接單競爭實力，創造獲利持續精進。



在衡器事業布局上，鼎炫 - KY 指出，持續調整營運策略方針，除俄羅斯、美國、加拿大等地區衡器 ODM 訂單銷售持續暢旺，帶動智能條碼秤銷售表現逐步墊高，此外，針對旗下自有品牌「T-Scale」擴大中國市場占有率、搶攻中國農改超市場商機，目前已陸續完成布建中國廈門、廣州、鄭州及成都等地區設立營業處，建立代理銷售通路及售後服務據點，加速提升鼎炫 - KY 智能衡器新產品在中國的市場占有率，由於鼎炫 - KY 旗下智能衡器產品搭載自有「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台，可提供包括城市食安追溯、國家稅務、企業 ERP 管理、第三方銀行支付與微信線上商城等多元化系統服務，目前正積極與南京、廈門等地區洽談智慧農貿計畫，可望，帶動未來營運更上層樓。