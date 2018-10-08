受惠EMI材料出貨挹注 鼎炫9月營收創20個月新高

鼎炫 - KY(8499-TW)今 (8) 日公布 9 月營收，受惠於電磁干擾 (EMI) 材料業務出貨挹注，金額達 1.64 億元，月增 14.87%，年增 25.15%，創 20 個月新高；第 3 季營收則為 4.36 億元，季增 25.88%。

鼎炫累計前 9 月營收 10.95 億元，年增 1.36%。

鼎炫主要供應衡器及 EMI 材料，該公司主管表示，9 月營收創 20 個月新高記錄，受惠步入全球消費性電子產業旺季，旗下電磁干擾材料業務美系主力客戶搶搭旺季新品上市計畫，帶動電磁干擾材料銷售表現持續暢旺，第 3 季電磁干擾材料營收比重提升至 63%，為第 3 季營收較去年同期成長 11% 重要關鍵。

隨著消費性電子產品功能越趨複雜、產品朝更輕薄化，對於消費性電子產品之電磁干擾、電氣絕緣、散熱及外殼保護等需求日益增加，鼎炫為少數能垂直整合從導電原料研發生產、模切加工與提供客戶客製化電磁干擾解決方案業者，與美系主力客戶長達 10 年以上合作關係，今年包順利取得多款新產品訂單，電磁干擾材料業務出貨可望旺至年底。

鼎炫持續看好電磁干擾材料事業隨著美系主力客戶新品上市，以及新打入陸系大尺寸面板目標年底逐步交貨，帶動整體出貨持續保持良好成長動能，可望創造該公司旗下江蘇昆山、江蘇淮安及重慶川揚廠等三大生產基地產能稼動率保持高檔水位，逐步發揮導入自動化模切加工生產效益；另一方面，鼎炫衡器事業隨著全球超市智能化與中國農改超市場趨勢明確，將創造智能衡器銷售保持雙位數成長力道。