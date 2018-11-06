鼎炫-KY第三季EPS 2.29元 Q4 EMI材料事業產能稼動率料維持高檔

鼎炫 - KY(8499) 第三季合併營收為 4.36 億元、稅後淨利 1.16 億元、每股盈餘 (EPS)2.29 元，較上一季度分別成長 25.88%、17.52%、19.90%。受惠第三季 EMI 材料美系品牌客戶新品於 10 月底上市，出貨力度強勁，加上美元匯率持續走強，業外持續產生匯兌利益，帶動第三季 EPS 繳出歷年單季次高。鼎炫 - KY 累計前三季合併營業收入 10.95 億元，營業毛利 4.58 億元，營業利益 2.78 億元，稅後淨利 2.5 億元，每股盈餘 4.87 元。



鼎炫 - KY 受惠 EMI 材料美系品牌客戶今年推出大改款筆記型電腦及平板新產品，產品功能趨於複雜且對產品輕薄化需求提升，帶動 EMI 材料規格及使用量較以往年度明顯增加。加上今年度順利打入 PCB 軟板廠供應鏈，帶動整體 EMI 材料銷售較上一季度成長 25.88％，材料事業占集團合併營收自上一季的 55％攀升至 61％。此外，衡器事業近兩年持續擴大智能衡器市場占有率， 第三季智能衡器銷售比重占衡器事業持續維持一成以上之水準。



鼎炫 - KY 第三季持續加強自動化生產、優化生產製程工藝，一方面持續管控成本及費用支出。2018 年第三季整體毛利率與營業利益率已逐漸重回過往水準，分別達 44.13% 及 29.51%，與第二季的 40.83% 及 22.21% 相比，明顯看見回升力道。



展望 2018 年第四季，鼎炫 - KY 持續看好整體營運表現仍將保持成長力道，其中 EMI 材料事業主力客戶持續拉貨，產能稼動率將維持高檔水位。此外，衡器事業隨著全球超市智能化與中國農改超市場趨勢明確，衡器事業將持續提高旗下「T-Scale」衡器自有品牌於中國及全球市場占有率，替未來整體營運提供成長動能。