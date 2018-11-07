【華冠投顧】幸運星-漲價題材概念股軋軋烏拉拉！！……果然洗得越兇……漲得越猛！！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：6182 合晶、5483 中美晶、6173 信昌電、2327 國巨、2492 華新科

昨天台股在美國期中選舉不確定因素下，人心惶惶的殺很大。今日美國選舉符合預期，利空出盡，又開始漲很兇…… 台股真的猶如如坐大怒神一般…… 很刺激…… 投資人除了專業外，還需要有一顆強心臟！！

控盤者做多心意已決！！今日金融股與電子漲價題材概念股是重返 9900 點的大功臣！！除了金融大軍如 2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金的拉抬護指數外，電子股部分繼續拉抬「漲價題材」的矽晶圓 + MLCC+MOSFET+COF+IC 設計…… 這些都是幸運星從 10 月 29 日起請大家勿放空、窮寇莫追的族群！！要開始彎腰撿黃金囉！！！並在幸運星群組與節目中分享給大家的《遍地撿黃金特攻隊》飆股…… 大怒神洗完，果然又開始領漲了！！如矽晶圓打群架 6488 環球晶、5483 中美晶，今天 6182 合晶、3016 嘉晶、3532 台勝科也都漲停！10 月 30 日 PCB 設備黃金股 3563 牧德＋二極體的 5425 台半今天還是大漲創高！而被動元件全國會員 4 月 10 日的老菜「MLCC 材料王」6173 信昌電還是⊕，2375 智寶續漲。半導體 MOSFET 6435 大中、5299 杰力續漲，而 Only One IC 設計 2458 義隆再度創高……

【其他「缺貨漲價概念股」】

被動元件 2492 華新科、2327 國巨、3026 禾伸堂、2478 大毅、6127 九豪、3624 光頡、6284 佳邦；二極體 2481 強茂；MOSFET 3317 尼克森；非蘋手機貨的 COF 6552 易華電……

【非漲價題材轉強的個股如下】

3406 玉晶光、2498 宏達電、2388 威盛、8046 南電、2449 京元電、3665 貿聯 - KY、2408 南亞科、3504 揚明光、3105 穩懋、2913 農林……

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最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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