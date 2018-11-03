5G iPhone要到2020年才會問世 採英特爾新晶片

美國商業雜誌《Fast Company》週五 (2 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 計畫 2020 年將 5G 導入 iPhone，屆時將採用英特爾 (INTC-US)的 8161 5G 數據機，且將不再使用高通，意味著英特爾將是蘋果手機數據機唯一供應商。

英特爾先前努力研發的 5G 數據機 8060 將只是雛型設計，用以測試 5G iPhone。8161 將採用英特爾 10 奈米製程，所以有更快的速度和更高的效率。

先前媒體報導，雖然蘋果早想斷了與高通的連結，但蘋果又不滿意英特爾目前製作的 8060 數據機，因為該款產品無法透過最新晶片減少散熱，現有此進展相當重要，因為美國通訊營運商 Verizon 和 AT&T 計畫在其 5G 網絡中使用毫米波頻譜（30 至 300 Ghz），但這會讓數據機晶片在手機內釋放高於正常水準的熱能，因此使用者握住手機就會感覺到發燙。

另一個問題是電池壽命，但凡散熱就會損耗電池，使其壽命下降，類似早期 4G LTE 手機的問題。

顯然這問題沒有難倒英特爾，根據報導，英特爾稱很快就能解決該問題，就算解決不了，蘋果重新和高通當好朋友也不是多嚴重的事，英特爾擔心的是蘋果還有其他備案，例如與聯發科合作。

週四蘋果法說會上宣布，下一季財報將不再公布 iPhone 的單位銷售量，《Fast Company》的報告也揭露了一大原因：5G 智慧手機問世的頭一年，蘋果顯然不打算參賽了，因為蘋果的晶片供應商英特爾要到 2020 年才能推出合用的數據機。