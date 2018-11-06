角逐5G時代：蘋果、華為、小米、OPPO鎖定新戰場

繼幾大智慧型手機廠商陸續公布 2018 年 Q3 銷量後，據 IDC 分析，全球智慧型手機市場連續第四個季度出現年增率下降，不少人對智慧型手機未來的市場前景表示懷疑。然而相較於這樣的數據，幾大廠商似乎將更多注意力放在即將到來的 5G 新戰場。

Fast Company 稱，5G iPhone 將於 2020 年上市。蘋果或將在新品中使用英特爾的 8161 5G 調製解調器晶片，從而提高手機運行的速度和效率。與此同時，OPPO，華為和小米等 Android 手機製造商紛紛選擇牽手高通。第一批 5G 手機預計將在明年 2 月的行動世界大會上亮相。

此前因與高通關係破裂，蘋果轉投英特爾，如果一切按計劃進行，英特爾將成為 iPhone 調製解調器的唯一供應商。

但近日有消息人士傳出，蘋果對這位新合作夥伴似乎並不太滿意，只是問題還未嚴重到導致需要再次與高通就提供 5G 調製解調器進行對話。

而蘋果與英特爾之間的問題很可能與解決由 8060 調製解調器晶片引起的散熱問題有關。有消息稱，目前蘋果似乎也在嘗試與另一家晶片製造商聯發科進行 5G 調製解調器晶片的磋商。

蘋果對此不予置評。但要進入 5G 戰場這已經毋庸置疑。

隨著第一批 5G 手機預計將在明年 2 月的行動世界大會上亮相的消息曝出，巨頭們似乎都已經迫不及待地想要在即將到來的 5G 市場一展身手。

華為 CEO 任正非在近期的上研所 5G 業務匯報會上表示，「如果我們的產品做得好，就能服務世界上絕大多數營運商，這樣就能掌握主動權。所以在 5G 的問題上，我們就是要下定決心做到戰略領先。」

「4G 華為是領先者，5G 時代華為會成為領導者。」華為消費者業務 CEO 余承東這樣表態。

與此同時，此前多次對槓華為的小米也毫不示弱。

據《華夏時報》報導，小米 CEO 雷軍稱，小米手機在今年 9 月已經成功打通 5G 信令和數據鏈路連接, 10 月 5G 毫米波 (mmWave) 也已打通連接。雷軍還表示，將配合全球營運商的 5G 發布節奏，明年第一季在歐洲上市正式量產的小米 5G 手機。

從各國的推進計劃來看，5G 有望於 2019 年提前實現網路商業化。5G 市場的戰火一觸即發，未來幾家巨頭又將上演怎樣的廝殺，令人倍感期待。