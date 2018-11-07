脫歐之痛：英國失去一個月2400億美元交易量市場

英國政府未能與歐盟達成脫歐協議，正在越來越影響倫敦的金融中心地位。

據彭博報導，美國芝商所（CME Group）旗下公司 BrokerTec 的董事總經理 John Edwards 接受採訪時表示，其所有歐元計價債券和附買回交易均將從倫敦轉移到 CME 荷蘭阿姆斯特丹分公司 NEX Amsterdam BV 進行。「我們沒有看到分割流動性池的任何好處。我們的英國業務將無法為歐洲的客戶提供服務。」

Edwards 透露，今年 10 月，在 BrokerTec 交易的歐洲短期融資工具交易量約為 2100 億歐元（約合 2400 美元）。英國退歐後，BrokerTec 的英國公司將交易 590 億歐元的英鎊附買回交易。

報導稱，雖然所有大型交易平台都因為英國退歐而在歐盟地區成立受監管的實體，但 BrokerTec 是第一家將現有市場從倫敦挪到歐洲大陸城市的市場。

在此之前，11 月 2 日上周五，CME 剛剛宣布，完成了對 BrokerTec 母公司 NEX Group 的收購，新公司將淘汰 NEX 名稱，繼續經營 BrokerTec 等 NEX 旗下的各個亞品牌。公司總部將留在芝加哥，倫敦仍將是 CME 的歐洲總部。

英國將於明年 3 月正式退出歐盟，到目前為止，英國政府尚未與歐盟達成金融服務、愛爾蘭邊境等方面的任何協議，脫歐協議談判一直沒有取得實質性進展。

此前，英國脫歐大臣稱 11 月 21 日前達成脫歐協議。外界普遍認為，11 月將是達成「脫歐」協議的大限，逾期雙方都無法保證有足夠時間通過這份協議，英國明年迎來無協議「硬脫歐」的風險上升。

當地時間 11 月 4 日，包括英國連鎖書店 Waterstone』s 和餐飲巨頭 Wahaca 在內，至少 60 家英國商界巨頭聯名上書，要求對 2016 年 6 月公投通過的脫歐決定重新進行公投。

梅和工黨領袖科爾賓（Jeremy Corbyn）都表示，最初的結果應該得到尊重，且無論政府最終提出什麼方案，都需要經英國議會的批准。

華爾街見聞本周一文章提到，據英國獨立電視台（ITV）報導，梅政府已經決定，如果不能本月達成脫歐協議，那麼很難避免硬退歐。換句話說，一周內英國需要拿出一個全面的脫歐框架，否則就必須大幅加大對硬脫歐的準備。



周一當天，英國脫歐事務部官員 Susan Hooper 對企業界表示，要為英國無協議脫歐做準備，因為達成適合所有人的協議這一「幾乎不可能任務」所剩的時間不多了。

不過本周二 BBC 消息稱，英國高級大臣已經達成共識，希望本月底以前達成脫歐協議。在內閣會議後，英國脫歐事務大臣 Dominic Raab 告訴記者「贊成（Thumbs up）」。

雖然沒有詳細內容能解釋 Raab 這話到底是什麼意思，但無論是值英國與愛爾蘭邊境問題的進展，還是僅僅表達對脫歐談判的樂觀態度，都讓市場感到對避免硬脫歐風險的信心。

英鎊兌美元此後跳漲，從 1.3040 下方一度漲至接近 1.3100，創今年 10 月 22 日以來新高，日內漲幅超過 0.4%。