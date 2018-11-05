《大賣空》原型開始做空英國銀行業 下注脫歐硬著陸

《大賣空》原型之一的 Steve Eisman 周日在杜拜某財經會議上發言，稱自己正在空兩隻英國的銀行股。

Steve 目前是 Neuberger Berman Group 的基金經理，他因預言了 2008 年的金融危機、做空房地產抵押證券 MBS 而聞名。著名財經作者，《說謊者的撲克》作者 Michael Lewis 將他作為預見且從做空次貸危機中大賺的對沖基金經理典型寫進了《大空頭》小說中。

Steve 認為英國脫歐談判「玩脫」的機率會很大，硬着陸風險意味著大量英國資產面臨被砸風險。

我現在空着 2 隻銀行股，但我手上還有篩選出的、50 隻可以做空的備選股票列表，要是 Jeremy Corbyn 當選英國首相，我可能會連這 50 隻一起空。Corbyn 是托洛茨基主義者（「托派」），他要是當選，我知道你們也不會想要投資英國資產的。

離英國和歐盟的脫歐談判僵局走到截止日只剩 5 個月，Steve 認為英國政府是能拿出一個脫歐協議的，但是，會被議會否決掉。

空英國？先問問梅姨

上周末，《星期日泰晤士報》報導稱英國首相 Theresa May（「梅姨」）已經和歐盟就關稅聯盟等達成了共識，且已經「偷偷」起草好了一份非常具體的脫歐協議，該協議會有效解決目前卡着談判進程的北愛爾蘭問題。

據稱，梅姨這份尚未公布的 50 頁的協議，會讓英國繼續呆在歐盟的關稅聯盟中，同時為了爭取英國國內支持脫歐的小不列顛們（Brexiteer）的支持，協議中加入了類似「未來經濟同盟」的條款，讓英國能就自由貿易與歐盟繼續談判。

唐寧街十號的發言人拒絕確認《星期日泰晤士報》的報導是否真實，只是稱內容純屬「猜測」。

如果梅姨能順利完成脫歐談判，那麼 Steve 的空頭部位就是引火燒身了。

儘管他沒有透露在空的兩隻銀行股具體都是哪兩隻，根據 Markit 的數據，富時 350 指數中 Metro Bank Plc 和 CYBG Plc 是被做空最嚴重的兩隻股。Metro Bank 是一家遍布英國的零售銀行，目前其流通股中 7.9% 都被做空了。