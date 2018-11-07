全球股市變數多 佛系投資法抓住AI趨勢長線布局

近年來電競遊戲產業蓬勃發展，市調公司 Newzoo 的電競市場報告指出，今年全球遊戲及電競產業產值約達 1,388 億美元，至 2021 年產值將可逾 1,800 億美元，2022 年上看 2,000 億美元。電競遊戲產業競爭激烈，如何精準行銷擴大市佔，成為遊戲廠商重要的行銷課題。中國一款手遊「狂暴之翼」就利用 Google 人工智慧預測演算法技術，取代人工分析，對目標客群進行廣告投放，成功吸引用傳統方法無法觸及的玩家，在中國外多獲得了 40% 的客戶。

國泰投信 ETF 團隊經理人游日傑指出，十月以來全球股市波動劇列，全球市場充滿許多不確定變數，不妨採取「佛系投資法」，抓住趨勢，跟對指數，利用定期定額的方式，分散進場時點並持之以恆，就能輕鬆駕馭市場波動。而 AI 大趨勢清楚明確，且人工智慧的應用場景將愈來愈廣泛，單以電競產業為例，上至硬體、晶片設計，下至市場行銷分析都有應用商機，產業前景良好，投資商機多元。

國泰 AI+Robo ETF(00737-TW) 是國內唯一檔投資 AI 題材的 ETF，追蹤納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數（NQROBO），NQROBO 指數完整布局 AI 及機器人上、中、下游產業，成分股採用「改良式等權重」計算，不論市值大的產業龍頭，或市值較小的新創公司，皆可均衡佈局，且透過成分股分群，提升趨勢敏感度高的企業權重，全面掌握成長爆發力！