【富蘭克林】美國迎來期中選舉，平衡型基金攻守兼備

上週金融市場在期待美國總統川普與中國國家主席習近平就貿易與北韓問題進行了良好的交談的消息激勵下，提振市場氛圍，此外，上月美國非農就業數據亮麗，薪資增速年增率為 3.1%，來到 2009 年的最高，利多消息推動美股脫離十月份的低位。

富蘭克林證券投顧表示，近期市場焦點關注期中選舉，目前的基本情境為民主黨控制眾議院，共和黨控制參議院，此情境下預料對美國經濟前景及債市的影響程度不大，債市投資人的焦點預期仍將落在經濟基本面、美中貿易及 12 月升息。摩根大通預估 (11/2)，除非民主黨或共和黨一方取得對國會的完全控制，市場可能進一步反應財政擴張的可能性 - 如果共和黨贏得兩院，投資人可能預期去年通過的個人所得稅減免為永久性；如果民主黨在兩院獲勝，投資人可能預期基礎建設法案增加。由單一政黨(民主黨 / 共和黨) 主導的國會可能令債市殖利率曲線趨陡，但考量立法通過的可能性不高，趨陡情形將短暫。而美股觸媒留意經歷十月份下修後，估值面已不若先前昂貴，有利吸引買盤進場承接，預定在 11/29-12/1 的 G20 峰會中美中雙方領導人會面，如果釋出談判協商風向，將有助於市場情緒回揚，考量短線市場波動度高，穩健型投資人可透過美國股債平衡型基金降低整體投資組合波動，參與市場反彈。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，雖然企業獲利及高收益債基本面仍顯穩健，不過利率及不確定性上揚，且評價面難稱便宜，波動難免，建議投資人可布局美國股債平衡基金，降低投資組合波動度。投資策略方面，目前的股市評價仍合理，產業面除了投資傳統的配息型產業如電信、公用事業、不動產及民生消費，一些成長力道強勁的產業如科技及醫療產業的股利成長高也具備投資吸引力。金融業受惠於經濟增長、監管環境友善、大型銀行投入科技支出有利吸引客群，利率上揚環境亦有利支撐金融業。固定收益方面，高收益債佔比約三成 *，側重槓桿比例降低、信用體質出現改善的高收益債公司。此外，隨著利率上揚，投資等級債的投資吸引力浮現，投資團隊今年也提高了投資級債的比重。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站查閱。