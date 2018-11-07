【台新投信】股市震盪加大 REITs可望成資金避風港

美國期中選舉結果牽動股市方向，加上中美貿易爭議方興未艾，年底尚有聯準會升息議題，台新北美收益基金經理人李文孝表示，觀察十月以來 VIX 指數居高不下，股市震盪加劇，在市場不確定因素增加的情況下，資金會傾向防禦型類股，其中，REITs 基本面轉佳，加上折價幅度已大，未來可望成為資金新寵；台新投信投資長楊珮玉指出，選舉結束，短期不確定因素解除，股市可望有一波反彈，但是需進一步觀察美國政治風險與政策變數有否提高，建議投資人需增加防禦型資產，才能持盈保泰。

根據理柏統計國內投信發行基金的表現，近一年以不動產證券化基金表現最抗跌，近期美國 REITs 甚至逆勢上漲。李文孝指出，在市場趨向震盪時，相對穩健防禦型的 REITs、公用事業類股將備受青睞，此外，根據甫公布的美國第三季財報， REITs 能見度高，不僅第三季財報佳、且獲利預期連年成長，對於市場注入強心針，因此，統計至 10 月初，近一季流入 REITs 的資金已轉為淨流入。

台新投信投資長楊珮玉分析，未來市場關注的焦點有三，一是中美貿易戰；二是川普的稅改與基礎建設政策；三是政治風險。中美貿易戰短期尚未見舒緩，仍待 11 月底的 G20 川習互動，至於川普政策是否能堅定執行將視選舉結果。以目前民調推估，共和黨將繼續掌握參議院，民主黨贏得眾議院的可能性最高。

在兩黨分治下，短線市場會認為貿易戰將趨緩，但實質上將維持原有政策進行，因兩黨對於針對抵制中國貿易的政策一致；稅改方面，通過的規模將不如原先預期的多，而預算案若發生爭議，政府可能面臨再度關門的風險；而就政治彈劾的潛在風險，預期通俄門啟動調查並彈劾川普的可能性低，因為彈劾通過的門檻高。

台新投信研判，無論選舉結果如何，隨著政策方向趨於明確，對於金融市場皆是正面訊息，而若期中選舉結果符合預期，在歷經兩個月的修正後，投資人短線仍可望迎來近期延續性的反彈行情。

【台新投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。配息型受益權單位雖每月進行收益分配評價，但不保證配息比率，基金配息金額會因投資組合有所變化。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。