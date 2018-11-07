鎧勝-KYQ3毛利翻正、虧損縮小 營運可望漸入佳境 股價漲停表態

金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264)公告第三季財報，儘管單季仍虧損，但因毛利率轉正，虧損縮減，以及明年有望獲得 iPhone 正面挹注，營運將漸入佳境。該股週三 (7 日) 跳空開高，旋即拉升漲停板 44 元鎖死，委買張數逾 4 千張。今年以來，鎧勝 - KY 因意外大虧，股價從百元價位一路溜滑梯，10 月最低來到 37.3 元價位，崩跌逾 63%。



鎧勝 - KY 上季合併營收 76.87 億元，季增 26%，年減 16%，包括 iPad Pro 與 Macbook 新機遲到都壓抑其傳統旺季動能，加上新單 iPhone 仍處練兵期，支出大增，因此雖毛利率翻正至 2.29%，但營業仍虧損 4.78 億元，惟較上季的 11.2 億與首季的 6.92 億虧損已大幅下降。



而單季歸屬母公司業主淨利 7.64 億元，每股虧損 1.82 元。累計前三季合併營收為 203.15 億元，年減 13%，毛虧 0.38%，營業虧損 22.9 億元，稅後虧損 21.84 億元，每股虧 5.33 元。



因第四季為新品開始大量貢獻期，法人評估鎧勝 - KY 單季有機會力拚轉盈，全年每股虧損有機會控制在 5 元以下，營運漸入佳境。至於明年可望先蹲後跳，重拾成長並力拚獲利。

