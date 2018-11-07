民主黨估將拿下眾院 專家：川普仍掌握貿易政策主導權

美國期中選舉結果，正逐步揭曉，民主黨估將奪回眾議院掌控權，共和黨可望保住參議院多數席次；對此，專家認為，美中貿易戰情勢，不太可能受選舉結果影響，因為貿易政策主導權，仍掌握在總統川普手中。

美國於 11 月 6 日舉行期中選舉，開票結果大致朝民主黨奪回眾議院、共和黨保住參議院的「分裂國會」方向發展，並未徹底顛覆當前政治版圖。

本次選舉被視為川普的「期中考」，雖然共和黨估將保住參議院多數席次，但眾議院卻可能被民主黨奪回，顯示民眾對川普政府的施政表現，不甚滿意。

不過，期中選舉結果，似乎不會對美中貿易戰情勢，造成任何改變。加拿大皇家銀行資本市場公司 (RBC Capital Markets) 報告指出，「國會對貿易政策的控制程度有限，但白宮橢圓形辦公室，仍握有有單方面的行動能力。」

報告稱，「這意味著，總統會繼續推動他的貿易方針。」

國際貿易諮詢機構 McLarty Associates 資深顧問 Steven Okun 在接受 CNBC 採訪時強調，就美中貿易爭端來說，選後情況依舊相同。

美國前駐新加坡大使 David Adelman 也認為，期中選舉結果，不會對川普的保護主義政策，造成影響。

但荷蘭國際集團 (ING) 報告強調，民主黨不太可能支持對歐盟等盟國發動貿易戰，預估國會將對貿易政策，祭出更多阻力。