2018年 巴菲特的投資尚未獲得回報 但已打敗大盤

走勢動盪的 10 月，讓美國股市投資人的荷包都難免有所失血，連投資大師巴菲特也無法倖免。

波克夏海瑟威 -- 巴菲特旗下的工業與保險集團 -- 股價於 10 月下跌了 4%，自 52 週高點大跌了 8%。然而該股價今年仍上漲逾 4%，依舊優於道瓊與 S&P 500 的表現。

波克夏海瑟威公司的表現繫於許多檔的個股與一檔大額投資組合。

近來，該公司的選股乏善可陳，尤其大舉投資 Kraft Heinz 食品公司更是 一大敗筆。

波克夏公司持有 Kraft Heinz 股票逾 3.25 億股，成為該公司第三大股東。該股票今年重挫逾 30%。

週四，Kraft Heinz 公司將公布第三季財報，分析師預估，該公司營收與獲利均小幅下降。

由於許多美國人已迴避加工食品，轉而追求建康食品，此一消費口味改變，讓大型食品公司飽受打擊。

此外，影響巴菲特投資組合的，絕非僅有 Kraft Heinz 一檔股票。

波克夏持續支持的大型銀行股，包括美國銀行，US Bancorp，Bank of New York Mellon 及醜聞纏身的富國銀行，也造成了拖累。

這四檔金融股均名列波克夏十大持股之中，2018 年該四檔股價全數下跌，富國銀行大跌 12%，跌幅領先。

波克夏十大持股中的另二檔金融股 -- 美國運通與穆廸 -- 今年股價持平至小幅上揚。

波克夏亦持有其他金融股與航空股的大量股權，包括高盛，西南航空與美國航空。這些股票今年亦帶來拖累。

但巴菲特的消息並非全是利空。他近來看上蘋果股票，取代了舊愛 IBM，對波克夏公司大有助益。

今年蘋果股價上漲近 30%，更重要的是，蘋果還是波克夏海瑟威公司的最大持股。波克夏持有蘋果股票約 2.52 億股，佔蘋果股權逾 5%，目前市值約 550 億美元。

蘋果將於週四收盤後，公布財報，為市場所矚目。