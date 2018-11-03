蘋果重挫6.6% 巴菲特持股價值縮水35億美元

由於蘋果 (AAPL-US) 股價出現 4 年來跌幅最大的一天，巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏控股 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) 週五 (2 日) 單日損失超過 35 億美元。

蘋果公司週五收盤下跌 6.6%，是 2014 年 1 月來最大單日跌幅，也是 2012 年以來首度連續 5 週出現下跌。根據蘋果向證交會 (SEC) 申報的文件顯示，巴菲特持有超過 2.5 億股蘋果股票。

蘋果週五收盤價為 207.48 美元，巴菲特損失 37 億美元。在發表令人失望的財報前，該公司週四收於 222.22 美元。

該公司上季 iPhone 出貨量低於分析師的預期，加上對今年底前保守的財務展望，令一些投資人感到震驚，也掩蓋了該公司優於預期的獲利和營收數字，股價隨之重挫。

然而，巴菲特的損失可能更大。他在 8 月底告訴《CNBC》，自 6 月底以來他買進更多的蘋果股票，當時他說增持股數上升了 5%，「我們只多買了一點」。

今年稍早，蘋果成為第一家市值達到 1 兆美元的公開上市美國企業。根據 FactSet 資料，波克夏控股是蘋果股份的第二大持有者，持股價值約 520 億美元。

儘管華爾街擔心 iPhone 的銷售數字，但巴菲特經常解釋說，他對蘋果的熱愛不是只看短期財務業績，而是更著重於其品牌和生態系統的力量。

他在 8 月的採訪中表示，「我不會關心下季或明年的銷售情況。」「我關心的是成千上萬個實際透過 iPhone 過著自己生活的人。」

他還認為 iPhone「價格被嚴重低估」，說它的價值遠遠高於蘋果公司對其最新型手機的 1000 美元訂價。