獨居老人不無助 從「共居」開始創新安老

【採訪整理／張慧心】

歐洲的丹麥、瑞典、荷蘭為了幫職業婦女分攤育兒工作，發展出一套好朋友一起住的生活模式。而現在，因應高齡社會來臨，長者也可以住在一起、共同找看護，國外的共居住宅吹來亞洲，不論是青銀共居，還是共住社區，讓房客保有個人隱私，又享有群聚、不孤單的生活空間，成為新時代的住宅新選擇。

未婚的美玲今年 45 歲，她和五位未婚及離婚的閨蜜，分別在成大附近買下雙併四層樓公寓的二至四樓，一人一戶住得舒服，平日白天各自上班，晚上有時相約在外用餐，有時則各自「回娘家」探視父母，周末則窩在其中一位閨蜜家聊這一周發生的事，享受另一位閨蜜的好廚藝，或一起追劇玩桌遊，多年的情誼讓她們已許下「退休後要一起老去」的約定。

老人要主動和社會連結

揚生慈善基金會執行長許華倚發現，老人不太容易結交新朋友，退休後若沒有刻意和朋友聯絡，老伴又走了，人際就會逐漸孤立。但如果獨居者願意參與一些相對安全的社團，藉活動促進彼此正向交流，就比較願意打招呼聊天，下課後互相加 Line 成立群組，相約吃飯維繫彼此的情誼。

許華倚說，很多獨居長輩剛到揚生社區客廳時，顯得老態龍鍾、兩眼無神，一旦他們願意參與活動，八周之後臉上開始有了笑容，個性變柔軟了，看人的眼神也不一樣了，整個人明顯變年輕許多，反應也愈來愈快。

中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系助理教授，同時身兼中華民國家庭照顧者關懷總會（家總）理事長的郭慈安說，目前臺灣每 7 位國民中就有 1 人是老人，國內約有超過 320 萬名老人，從 65 歲到 95 歲，健康差異很大。其中，真正需要長照幫助的失智失能者約 56 萬人，這些人中有 28 萬人聘有外籍監護工，所以真正的長照照顧人力缺口至少還需要一倍，28 萬人左右。無論如何，隨著年紀漸長，老人（特別是獨居者）最終還是需要有人陪伴和照顧，這時由誰來統籌照護系統就變得很重要。

郭慈安說，老人一定要改掉喜歡獨來獨往的個性，更要認同「人際關係很重要」，「宅男固然很危險，但宅老人更危險。」從心理學來說，一旦覺察未來一定需要別人幫助走完最後一程，就會趁早交朋友。

來源：《大家健康》 2018 年 11 月

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