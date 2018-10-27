風波再起！特斯拉涉謊報Model 3數據 遭刑事調查

才和美國證監會達成和解，特斯拉就被爆出可能面臨新指控的消息。

據華爾街日報美東時間 10 月 26 日周五報導，特斯拉麵臨更深入的刑事調查。知情者稱，美國聯邦調查局（FBI）的探員正在調查，特斯拉是否謊報有關旗下電動汽車 Model 3 的生產資訊，從而對投資者就去年年初以來的特斯拉業務產生誤導。

知情者提到，在美國證監會（SEC）與特斯拉及其 CEO 馬斯克達成和解後，最近幾周，由美國舊金山檢察官辦公室帶頭的刑事調查已經緊鑼密鼓地行動。

特斯拉發言人針對上述報導發布聲明稱，公司尚未收到傳票。幾個月來，沒有收到美國司法部的傳票及關於 Model 3 產量的作證請求。今年早些時候，收到了司法部關於 Model 3 產量公共指引的自願文件請求。

幾乎同時，甲骨文的創始人兼 CTO Larry Ellison 在公司的全球年度科技大會 Oracle OpenWorld 上透露，他是特斯拉第二大個人投資者，他是馬斯克的密友，他認為特斯拉有長足進步。

而且 Ellison 批評媒體對馬斯克的報導，稱它們過於尖刻、鼠目寸光。他還點名華爾街日報，說華爾街日報的所有文章都在說馬斯克將不得不耗盡資金，但這樣的媒體不止華爾街日報一家。

上述特斯拉遭刑事調查的消息傳出後，本周五盤中，特斯拉股價短線跳水，一度回吐日內所有漲幅。特斯拉當天追隨大盤股價震盪，盤初曾跌超 2%，此後轉漲，午盤一度漲約 8%。

特斯拉發言人表態後，特斯拉股價漲幅擴大，最終收漲 5.09%。

若上述 FBI 調查的消息屬實，就意味著，即使終於了結了 SEC 的指控，並實現了季度盈利，特斯拉還沒有擺脫監管方的「糾纏」，特斯拉股價還面臨威脅。

華爾街見聞此前提到，因為今年 8 月發推文引發的特斯拉私有化鬧劇，馬斯克已經給他本人和特斯拉公司招致美國司法部的刑事犯罪調查，9 月末 SEC 又就此對馬斯克提出證券欺詐的指控。爆出 SEC 指控後，特斯拉慘遭股債雙殺。

9 月 27 日盤後 SEC 公布指控後，特斯拉股價盤後跌超 13%，28 日媒體傳出馬斯克拒絕與 SEC 和解、準備應訴的消息，當天特斯拉收跌約 14%，創四年多來最大單日跌幅，市值損失超過 73 億美元。

9 月 30 日馬斯克與 SEC 達成和解後，10 月 1 日特斯拉股價暴漲 17%，創 2013 年 5 月以來最大單日漲幅。但此後又傳出 SEC 還在調查特斯拉生產和盈利目標的消息，截至 10 月 5 日收盤，特斯拉股價四日跌幅接近 17%，幾乎全數抹平馬斯克與 SEC 和解後所有漲幅。

10 月 17 日上周三公布的文件顯示，法官批准了馬斯克與 SEC 達成的和解。馬斯克還計劃購入 2000 萬美元的特斯拉普通股。當天特斯拉開盤曾漲超 2%，但受大盤影響此後轉跌，最終收跌 1.7%。

10 月 24 日本周三，特斯拉盤後公布的第三季財報顯示，市場關注的營收、盈利、自由現金流和 Model 3 毛利率等數據都大超預期。

當季調整後每股收益（EPS）為盈利 2.90 美元，遠優於分析師預期的美股虧損 0.15 美元；當季自由現金流入 8.81 億美元，金額為特斯拉成立 15 年來之最，此前市場預期仍然「燒錢」，自由現金流將流出 2.8 億美元，第二季為流出 7.4 億美元。

馬斯克在致股東信中稱，預計今年全年資本支出略低於 25 億美元，符合第二季的指引預期，低於今年第一季時預計的接近 30 億美元。他還表示，從明年開始，將把部分 Model 3 的生產轉移到中國，實現當地自產自銷。

財報公布後，特斯拉股價盤後漲逾 12%，抹去今年以來的跌幅。

『新聞來源／華爾街見聞』