〈區塊鏈大應用〉全球最大鑽石採礦商Alrosa加入De Beers鑽石供應鏈區塊鏈平台測試

據報導，全球最大的鑽石採礦商，俄羅斯的 Alrosa 加入了鑽石巨頭戴比爾斯 (De Beers) 的鑽石供應鏈區塊鏈平台「Tracr」的前導測試。

Alrosa 是世界上最大的以克拉計算的鑽石生產商，與戴比爾斯公司一起生產了全球約一半的供應量。 在 2018 年第三季，該公司的鑽石原石銷售額年增率達 12% 來到 9.49 億美元，儘管每克拉的銷售額有所下降。

針對鑽石供應鏈所打造的區塊鏈平台「Tracr」的前導測試於 1 月首次公佈，旨在提高從礦場到零售店鑽石供應鏈的透明度並增加消費者信任度。

這個區塊鏈平台將為每一顆鑽石創建數位證書，紀錄來源和每筆鑽石交易。數據將存儲在區塊鏈上，且藉由區塊鏈的特性一旦紀錄便無法修改，買家能夠由此驗證他們所購買的鑽石是否自然且沒有衝突 (conflict-free)。

衝突鑽石，又稱血鑽石，是未經切割的鑽石，來自戰爭衝突地區，被軍事武裝團體用來作為戰爭費用。據報導，Tracr 區塊鏈平台旨在補充現有的法規和架構，以促進產業對鑽石出處和質量的透明度和信心，例如金伯利進程國際證書制度，旨在控制血鑽石，避免這些鑽石流入國際市場。

Tracr 區塊鏈平台由 De Beers 與其他鑽石產業領導者共同開發。在今年 5 月份，戴比爾斯首次成功實施區塊鏈解決方案，並追踪 100 顆高價值鑽石。全球最大的鑽石珠寶零售商 Signet Jewelers 也在 5 月份加入了前導測試。Tracr 區塊鏈平台有望在今年推出，但具體日期尚未公佈。

此外，在今年早些時候，Alrosa 也與 KGK Diamonds 合作，與區塊鏈新創 D1 Mint 合作，對鑽石進行代幣化，旨在擴大寶石作為投資資產類別的吸引力並推動消費市場需求。