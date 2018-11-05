〈區塊鏈大應用〉IBM獲運用區塊鏈技術的AR系統專利

科技產業巨頭 IBM(IBM-US) 在近日獲得了另一項區塊鏈專利，該專利旨在阻止擴增實境 (AR) 的遊戲玩家侵入不該進入的現實地點。

擴增實境是一種透過相機影像位置加上圖像分析技術，讓手機與虛擬世界和現實世界結合並產生互動的技術。舉例來說，手遊《Zombie GO》便是一款 AR 遊戲，透過手機能看見殭屍出現在現實地點，並與玩家產生互動。

IBM 所提出的專利技術目的，在於改善 AR 在政治上和實際物理空間中的運用，以防止 AR 被用於不良用途。舉例來說，駭客或有心人士可能偽造 AR 位置或竄改歷史圖像來誤導遊戲玩家進入危險地區或是誤入私人領地。

在該專利中，IBM 運用區塊鏈技術，來創建 AR 移動設備與位置數據庫的交互系統，以便設定並保護 AR 玩家在現實世界與遊戲世界的安全邊界。根據該公司表示，分散式帳本技術能夠維護不斷增加的位置相關數據記錄不會受到偽造和更改。

在該專利中，IBM 指出，AR 形式的遊戲透過遊戲角色、遊戲資源和內部遊戲位置的圖像覆蓋的現實位置與物體而連結。通過新的區塊鏈專利，IBM 可以為現實世界位置和 AR 遊戲的虛擬位置之間帶來「信任」與保證。

目前，IBM 區塊鏈技術相關專利數量在世界上排名前三，截至今年 8 月 31 日，該公司共提交了 89 個區塊鏈相關專利申請，僅落後中國阿里巴巴 (BABA-US) 的 90 項專利申請，而排名第二。