傳私募金ThomaBravo欲併購 Symantec股價大漲

《路透社》報導，私募基金 Thoma Bravo 已向網路安全公司賽門鐵克 Symantec (SYMC-US) 尋求收購事宜，消息傳出後 Symantec 股價飆升至數月來的高點，週二 (6 日) 收盤上漲 12.59% 來到 22.54 美元。

《路透社》表示，知情人士透露的訊息，最終不一定達成協議。

Symantec 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，以技術為重點的私募股權公司 Thoma Bravo 正在進入收購潮。週一，它同意以 9.5 億美元收購博通 Broadcom (AVGO-US) 的 Veracode 軟體，並且上個月表示它正在將安全軟件製造商 Imperva 私有化，交易價值 21 億美元。Thoma Bravo 去年也以 16 億美元併購資安軟體 Barracuda Networks，今年 7 月成為 Centrify 的大股東。

世界上最大的網路安全軟體商 Symantec 一直在努力向企業銷售產品，但尚未克服消費者對個人電腦防毒程式的興趣缺缺。

該公司最近完成了一項財務調查，該調查將已公布的 Q4 財季和 2019 年 Q1 季的結果做修訂，並且仍在努力整合於 2016 年以 46.5 億美元收購的 Blue Coat。

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 在一份報告中寫道，「如果公司及其董事會決定最終收購併私有化，現在將是黃金時期。Symantec 在過去 10 年中一直在努力，並試圖尋找持續增長和收購戰略的途徑，這將鞏固公司在日益擁擠的網路安全環境中的競爭地位」。他表示，併購價約每股 26 美元至 30 美元。

今年截至週一其股價下跌約 29%。FireEye (FEYE-US) 和 Carbon Black 也因此新聞獲得上漲。

目前 Symantec 的最大股東也都是私募基金，如擁有 3.8%，或 2450 萬股的 Starboard Value，及擁有 0.8%，或 509 萬股的 Eminence Campital。Silver Lake Management 和 Bain Capital 也是該公司的投資者。