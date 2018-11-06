遠傳宣布加入「DOCOMO亞洲物聯網計畫」 加速發展跨國聯網服務

遠傳電信 (4904) 今(6)日宣布加入「DOCOMO 亞洲物聯網計畫」(DOCOMO Asia IoT Program, AIP)，由日本最大電信業者 NTT DOCOMO 號召亞洲主要電信業者成立的行動通訊物聯網生態圈「DOCOMO 亞洲物聯網計畫」，旨在透過亞洲各國電信業者技術交流與合作，加速拓展亞洲物聯網市場，預計將提供客戶更多元的跨國物聯網解決方案，包含物聯網連結、在地營運、相關證認與監管諮詢等服務。目前成員涵蓋亞洲 15 國電信營運商。遠傳電信首席轉型長井琪表示，遠傳身為臺灣物聯網發展先鋒業者，除積極發展物聯網應用服務並投入 5G 先期準備之外，更持續與國內外大廠密切合作，合力開拓全球物聯網商機。這次很高興能成為『DOCOMO 亞洲物聯網計畫』一份子，遠傳將發揮關鍵影響力，期能串聯更多跨國物聯網服務，一同壯大亞洲物聯網生態圈。」



遠傳自 2017 年底啟動全台第一個「物聯網生態圈」，目前已超過 80 家知名企業加入，並高達 300 多家上下游軟硬體領域企業使用遠傳 NB-IoT 服務，遠傳不僅於今年 5 月率先完成全台 NB-IoT 網路覆蓋，更進一步於今年 9 月創國內業界首例，與臺灣雲端物聯網產業協會共同發行「物聯網生態圈手冊」，內容網羅 NB-IoT「物聯網生態圈」成員的創新應用服務，目標透過生態圈的力量，強化跨國物聯網服務，加速國際商機媒合，更帶動國內物聯網產業多元發展。



甫於日本東京舉辦的「DOCOMO 亞洲物聯網計畫」啟動大會上，遠傳分享物聯網佈局經驗，遠傳 NB-IoT 服務應用領域涵蓋車聯網、電動機車 / 單車監控管理、智慧路燈、智慧停車、智慧環境偵測、全球資產追蹤等服務，並持續擴大物聯網生態圈，積極推動產業結盟。遠傳於大會期間與「DOCOMO 亞洲物聯網計畫」成員深入交流，奠定未來合作基礎。