泰國推2個月免簽證費 華航、長榮航搭順風車

泰國政府今 (6) 日將實施免簽證費 2 個月措施，包括台灣在內的 21 個可申請落地簽證的國家，自 11 月 15 日起免收簽證費以刺激觀光市場，將有助航空業和旅遊業營運，其中，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 受惠可期。

據觀光局統計，去年台灣赴泰旅遊人次高達 55 萬多人次，年增近 4%，由於近年來都維持在 50 萬人次以上水準，長榮航看準當地旅遊市場商機成長性，7 月開闢直飛泰北的清邁航線，是國籍航空中的獨家航線。

法人預期，在泰國實施 2 個月的免簽證費後，自由行需求將進一步提升，有利航空業者表現，其中，有飛航曼谷航點的華航和長榮航均受惠。

而長榮航自 7 月開航台北直飛泰國清邁後，載客率都在 90% 之上，由於目前以單走道客機 A321 執飛該航線，隨著泰國旅遊持續暢旺，長榮航正評估投入較大的 B787 或 A330，有利泰國客運營收進一步提升。

易遊網則表示，根據易遊網機票銷售數據統計出 2019 年跨年 10 大熱門航點，以香港最為熱銷，而曼谷排名第 5，整體來看，今年跨年票價普遍較去年高，主要是稅金調漲，加上今年請 4 休 11，較去年多 1 天，使旅遊需求更明顯，從目前開票量來看，已比去年成長近 2 倍，即便票價調漲 2-3% 不等，仍不減民眾出國跨年的意願。

其中，曼谷跨年含稅票價 (中位數)1 萬出頭，僅略高於香港和上海，隨著簽證費用減免，不排除接下來還會有一波前往曼谷跨年的熱潮湧現。