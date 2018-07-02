〈長榮航直飛清邁〉開新航點有意願但難度高 歐、亞洲各有難處

長榮航 (2618-TW)7 月 1 日開出新航點清邁，首航班次載客率近百分百成績亮麗，被問及接下來的規劃，長榮航總經理孫嘉明坦言，在歐洲，主要是航權問題不易解決，仍有新航點規劃中，力拚 1-2 年內可看到成果，而在亞洲，航權難度較小，但幾乎所有亞洲主要機場都有時間帶的問題。

孫嘉明坦言，台灣現在要講航權、要突破，真的不是太容易，而亞洲城市航權相對較容易，然而，取得好的時間帶存在不少困難，「幾乎所有亞洲主要機場都有這個問題，不是僅存在於桃園機場」。

長榮航舉例，如香港、北京、上海、廣州和深圳等好的時間帶取得或是增班不易。

孫嘉明進一步指出，這次開航清邁取得早去午回的時間帶，是來來回回耗時約 2 年多的，才與清邁機場爭取到，「可以說是鐵杵磨成繡花針」，未來包括亞洲重要航點和歐洲都仍會積極爭取拓展機會。

另外，對於今年的油價，長榮航空運部主管坦言，今年以來燃油成本年增幅已近 30%，不過，達到一定的漲幅後，透過收取燃油附加費降低衝擊。

至於另一個不確定因素─貿易戰，由於長榮航的貨運營收有逾 60% 來自美洲，市場關注對其後續貨運影響，孫嘉明對此態度並不悲觀，認為市場上貨主都是處在觀望，不至於有明顯的實質衝擊。

整體來看，長榮航客貨運成長動能無虞，除了市場實質需求穩健成長，今明兩年公司規畫將分別新增 2 架 787-9 客機，明年另增加 4 架 787-10 客機。

貨機方面，長榮航今年將增加 3 架 777F 貨機，並處分 3 架 B747-400F 貨機，可藉由新機降低油料成本，拉升平均載貨效益。