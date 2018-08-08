〈房產〉華固天母豪宅「華固天鑄」最新成交單價改寫次高紀錄

華固建設 (2548-TW) 天母豪宅「華固天鑄」又見新成交，依實價資料最新揭露，今年 4 月出現 2 筆交易，分別是一位自然人、法人買家購入 32 樓及 11 樓，成交總價分別為 3.55 億元、2.41 億元，拆算單價後為每坪 191.8 萬元、131 萬元，其中 32 樓交易創下「華固天鑄」次高單價。

天母華固天鑄 38 樓高，最高登錄成交價在 2016 年 11 月的 37 樓加 38 樓交易案，總坪最為 344.6 坪，每坪單價 207.3 萬元創歷史新高，總交易金額為 6.49 億元。

全國不動產天母加盟店長李福星分析，「華固天鑄」從預售轉成屋銷售後，20 樓以下的樓層成交每坪 123 - 141.9 萬元，其中 14 樓成交單價為 141.9 萬元，本次揭露的 11 樓成交價 131 萬元，屬符合市場行情，但與預售時期相比，仍下滑約 1 成。

至於 32 樓創下社區次高單價，比起去年 5 月同樓層交易每坪高出 31.8 萬元，單價價差達 19.8%，李福星指出，此案件總價包含裝潢、家具，對於具獨特品味的豪宅客而言雖屬少見，推測為實品屋，且贈送的裝潢建材及家具應出自頂級設計師之手，加上符合買方風格，才有機會創下次高單價。

全國不動產企研室主任張瀞勻指出，「華固天鑄」樓高 38 層樓，位於天母豪宅地段，藝人彭于晏 2014 年預售時期用總價 3 億元買下 16 樓後，討論度再升溫，而該建案在預售時期每坪成交價從 139.9-207.3 萬元不等，但 2017 年起轉為成屋銷售，價格開始下修約 1 成，今年 1 月的 5 樓交易每坪 123 萬創下該案新低價，顯示豪宅價格仍有修正空間。