〈房產〉水岸豪宅魅力大 西華富邦上半年成交8筆 金額居豪宅之冠

水岸豪宅魅力大，實價揭露今年 6 月大直西華富邦再傳交易，21 樓含 3 車位 142.62 坪，總價達 1.93 億元，每坪單價 172.8 萬元，這筆交易是西華富邦今年的第 8 筆交易，總交易金額達 18.6 億元，為上半年北市豪宅交易冠軍。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，西華富邦是北市最高豪宅，高樓層戶單坪開價挑戰彭總裁防線，預售時備受市場矚目，2015 年交屋潮共有 81 筆交易，其中 39 樓賣出最高單價 290 萬，不過後來受房市轉向影響，2016-2017 兩年才賣出 5 戶，而今年買氣回溫，上半年就交易 8 戶，每坪單價落在 158-217 萬元之間，每戶總價約 2.3 億元。

台灣房屋智庫統計實價登錄，台北市豪宅今年上半年交易量，其中西華富邦和敦南寓邸都有 8 筆交易揭露，而西華富邦總成交金額最高，穩坐交易王寶座；2016 年才完工交屋的敦南寓邸總銷 15 億元緊追在後，士林的宏盛陽明也賣了 7 戶，位居第 3 位，不過因單價略低，總銷僅達 10 億元。

台北市中心由藝人周杰倫進住和平大苑上半年賣出 5 戶，總銷 12.5 億元，平均每戶也要 2.5 億元；而華固建設 (2548-TW) 的天母豪宅「華固天鑄」去年共成交 16 筆，今年上半年雖僅交易 4 戶，排名第五，但總銷也有 11.3 億，平均單戶總價達 2.8 億元。

要論及單戶總價最高的豪宅，則是睽違兩年半的皇翔建設 (2545-TW) 皇翔御琚，雖然上半年僅有 1 筆交易，但成交總金額達 6.4 億元，等於是其他億元豪宅 4、5 戶的價格。

今年豪宅交易轉熱，張旭嵐分析，受到遺贈稅修法，還有國際肥咖條款的因素，高資產族的資產重新配置規劃轉向積極，由於肥咖條款查稅的主要範圍為「金融帳戶」，因此不動產、珠寶等，成為近期資產多元配置的避風港。而這些今年交易量較多的豪宅，屋齡都在 2-3 年，當年預售時正好遇到房地合一稅上路，因此目前還有成屋待售，而眼見今年房價築底，企業法人或僑外資交易頻傳，估計下半年豪宅市場還是有亮眼表現。