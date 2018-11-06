【安聯投信】2019投資 聚焦六大主題

今年以來，伴隨美中貿易紛爭延宕、產業能見度降低、地緣政治不時增溫等干擾下，牛市延續但波動也常態化，投資難度明顯提升。隨著利率政策正常化、貿易紛爭、全球政經情勢紛擾，以及環境、社會和治理 (ESG) 題材、基礎建設等長線發展潛力逐步浮現，成為 2019 年重要投資課題。

安聯投信 2019 年度投資展望記者會 6 日登場，此次特別邀請安聯環球投資全球投資策略首席杜納恩（Neil Dwane）、安聯環球投資固定收益團隊執行副總裁湯列宸（Brian Tomlinson），分別就全球經濟脈動、投資趨勢及債市展望進行剖析。

面對全球經濟情勢變化，杜納恩表示，今年以來，全球經濟逐步邁向擴張階段成熟，但也正面臨逆風漸增的環境。目前全球經濟表現仍正向，但政治因素和貿易問題將以愈來愈意想不到的方式支配市場表現，經濟分化情況更加明顯，波動也漸趨常態化。

根據安聯環球投資研究資料，目前循環週期市場已從溫和槓桿階段進入積極槓桿化，這意味著：市場震盪也將變得更為劇烈。對照歷史經濟循環經驗顯示，目前美、英經濟擴張明顯領先歐元區、日本、俄羅斯和巴西等其他市場。

除此之外，杜納恩表示，全球通貨再通膨壓力逐漸攀升，地緣政治緊張持續增溫，如北韓、敘利亞、伊斯蘭國 (ISIS)、北非和中東目前被列為今年最危險的潛在區域，以及其他正在蘊釀的緊張局勢，如委內瑞拉、南非與土耳其等，也是造成波動常態化的主要因素。

在英國脫歐事件發展上，杜納恩表示，英國脫歐問題可能不會在短期內解決。目前英國脫歐已降低英國經濟成長率近 2%，未來可能面臨的主要風險依然存在；但大型且市場較分散的出口業，其表現將優於較小的企業。

在美中貿易紛爭上，杜納恩表示，雖然仍在演變中，但在貿易保護主義崛起的情況下，對於包括日、中和馬來西亞等出口導向的國家的潛在影響，可能首當其衝。不過更值得注意的，則是美中貿易戰對於歐、日、南韓和台灣在科技產業發展方向的影響。

在投資主軸上，杜納恩還是相對看好包括：新興亞洲消費力、中國經濟實力、中國電子商務發展契機，以及 5G 新興發展所帶來的投資契機。另外，他也看好環境、社會和治理 (ESG) 題材、水資源等基礎建設的長線發展潛力。

在中國機會方面，杜納恩表示，例如對照中國市值和 MSCI 世界指數中國所占比重，中國被配置比重仍相對偏低，中國一帶一路可以幫助區域投資成長和基礎建設投資，減少對全球的依賴。中國占全球電子商務活動的一半，且持續快速成長，成長動能也值得關注。

在其他主題方面，譬如：處在多變的趨勢環境中，主動找尋投資機會，及透過環境、社會和治理 (ESG) 分析，來強化傳統研究的效益。又，根據研究顯示，像是美國水資源基礎建設的投資需求在 2030 年前將達 13 兆美元；風力及太陽能產業的投資需求將於 2040 年前達 6 兆美元，其所帶來的長年潛在發展，亦不容小覷。

展望後市，杜納恩表示，有鑑於貿易戰及政治因素將增加市場的不確定性，增加市場波動頻率，在應對策略上，投資人須更加主動找尋機會，並降低順週期 (Procyclical) 傾向。主動管控風險和機會，包括分散投資在各區域、資產類別和產業，有助獲得良好的投資表現。

杜納恩認為，貿易戰雖為投資市場的負面因子，但投資人仍可透過主動策略找尋投資機會。貿易戰雖然可能影響全球經濟成長率 0.5% 以上，改變的貿易條款將產生贏家及輸家，但不要避開所有國家，主動尋找新貿易條件下的投資機會，仍是較佳策略。

在後觀察指標上，杜納恩表示，對國際投資人信心影響最大的將是政治與政策；英國脫歐；義大利、印度和中東局勢值得關注。就目前而言，近期美股受挫應屬正常震盪，歐洲和中國股市如今正處於或接近關鍵支撐水準，但以技術面觀察，美股並未達到令投資人擔心的水準。

最後，杜納恩認為，目前全球整體利率水準仍相對偏低，所以在波動常態化的大環境下，如何找收益？適度鞏固投資組合的表現，還是很重要的投資課題。

◆ 2019 全球債市展望：五正向指標 債市正向

放眼 2019 年債市，美國聯準會與殖利率曲線將是牽動全球債市的關鍵。面對市場波動加大，加上政治和貨幣方面的不確定性，提供收益機會的債券資產仍是布局重心，五正向指標有利債市表現，但方向上則是以具基本面支撐、相對穩健的債種為優先布局標的。

安聯環球投資固定收益團隊執行副總裁湯列宸（Brian Tomlinson）表示，全球債市領先指標或訊號均顯示正向，目前全球債市殖利率曲線平坦化，美元反彈進入後段，企業債仍存有機會、但須嚴選，新興市場機會則需慎選。

湯列宸表示，整體而言，全球債市沒有警示紅燈，但須密切觀察變化方向。

首先、獨有的美國經濟領先指標顯示成長仍優於趨勢水準。新增訂單指數、資本財訂單表現強勁，此外每周首次失業申請人數低於 28 萬人。

其次，從建商信心和新屋開工仍高於長期平均水準來看，美國房市指標維持上升趨勢。

第三、美國消費耐久財需求良好。根據研究資料顯示，汽車銷售與消費信心數據位於週期高位。

第四、高受益債券領先指標仍屬穩健。從各信評發行新債券的占比來看，低信評發行債券量占比仍屬穩定；另外，細究高收債券新發行債券的用途中，逾半新發行債券是用於低利再融資，仍屬穩健。

第五、參考聯準會紐約分行資料顯示，美國銀行仍願意借貸，顯示市場結構仍正向。

展望後市，湯列宸表示，在全球高收益債方面，美高收目前表現相對領先，儘管相較歐高收評價面較高，但有鑑於穩健的銀行系統體質，美高收仍將是相對穩健之標的。目前 B 級債持續具吸引力，但隨著信用週期轉趨成熟，BB 級債的投資機會也逐步浮現。

湯列宸表示，較看好高收益債，一是較高品質公司提供良好的收益來源，且受到消息事件拖累的風險較低。二是違約率目前仍維持在低檔。三是資產擔保證券具投資吸引力，因為該類券種存續期間較短、具有浮動利率的特質，以及連結的資產品質穩定。

在投資等級債方面，湯列宸表示，投資級債利差預期將維持區間整理，有鑑於波動性增加，且產業與公司之間的分歧加大。在券種方面，較偏好短存續期間、較高信用品質的成熟市場企業，以及具有特殊性的高信念投資題材。在產業別方面，相較工業，持續看好金融產業，正面看待美國銀行，主要是其將受惠利率持續正常化，且不良資產仍維持在低檔水準。

至於在新興市場債券，湯列宸表示，對於新興市場的配置需精挑細選，相對偏好防禦型的公司。

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