上銀10月營收寫近5個月新低 Q4仍將優於去年同期

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (6) 日公告 10 月合併營收 26.5 億元，月減 5.68%，年增 34.43%，為近 5 個月新低；前 10 個月累計營收 253.35 億元，年增 49.14%，續創歷年同期新高。上銀預期，雖然第 4 季營收將較第 3 季稍減，但會優於去年同期，明年第 1 季則處淡季，盼能在第 2 季恢復成長動能，使營運維持與今年第 2 季相當的水準。

展望後市，上銀董事長卓永財表示，今年第 4 季到明年第 1 季為工具機產業的重要觀察期，預期第 4 季出貨量會較第 3 季稍減，但會優於去年同期，而明年第 1 季由於進入淡季，出貨量又會再較今年第 4 季減少，盼能在第 2 季恢復成長動能，使營運維持與今年第 2 季相當的水準。

整體而言，卓永財表示，明年在新產品與新市場佈局加入下，營運將會較今年適度成長，對明年展望為「保守中帶樂觀」。

上銀第 3 季稅後純益 17.42 億元，再寫單季獲利新猷，每股稅後純益 5.94 元，創單季新高；前 3 季稅後純益 45.23 億元，賺約 1.5 個股本，年增 1.39 倍，每股稅後純益 15.59 元，續創歷年同期新高。