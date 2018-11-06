〈超商行銷無極限〉全家首度開賣冬被+羽絨外套升級 添成長新動能

明 (7) 日就是 24 節氣中的立冬，保暖需求逐漸增溫，超商銷售商品也越來越不受限，全家 (5903-TW) 今 (6) 日表示，今年冬季再次與光隆實業(8916-TW)，自有品牌 FamilyMart Collection 推出鵝絨外套、鵝絨被等，藉此為超商持續創造新客源和成長動能，法人估算，若全數售罄，可為全家挹注約 7600 萬元的營收。

全家說明，自有品牌 FamilyMart Collection「極輕暖鵝絨外套」由藝人蕭敬騰代言並參與設計，今年主打從鴨絨升級為更保暖的鵝絨，採用雙面穿、連帽設計，並具備黑、橘雙色風格，售價 1890 元 (長版為 1990 元)，限量 4 萬件。

另一方面，全家今年突破便利商店商品規劃極限，首度推出「極輕暖鵝絨被」預購，全家商品部部長吳雅卿表示，市面上同等級的雙人鵝絨被，售價至少萬元起跳，這次可說是挑戰市場最低價以 3999 元銷售，為雙人標準被尺寸、內含 90% 高品質鵝絨，限量 200 條，預計將掀起一波搶購熱潮，並藉此導入主婦新客源。

全家自有品牌 FamilyMart Collection 與光隆合作推出羽絨商品邁入第 3 年，第一年銷售羽絨背心，3.5 萬件快速搶購一空，去年首度推出的羽絨外套，也創下 3 分鐘熱銷 1 件的成績。

而全家將絨朵升級，推出鵝絨外套，分長版、短版兩款，並強打藝人設計，樂觀看待將延續熱銷佳績。