季報出爐前 3大科技藍籌股盈測齊遭降 空軍偷步狙擊？

踏入 11 月後，空方戰場已由 10 月的金融類股，轉為即將公佈第三季財報的 3 大藍籌科技股。

券商對科技類股看法已不斷轉空，彭博數據顯示，騰訊 (0700-HK)、瑞聲科技 (2018-HK)、舜宇光學 (2382-HK) 全年盈餘預測在過去 3 個月齊遭下調，其中舜宇情況最為惡劣，幅度高達 23.8%，

週四 (8 日) 放榜的瑞聲科技，昨 (5) 日股價大跌 7.4%，做空比率為 2016 年 4 月以來最大，今 (6) 日早盤一度跌 7.64%，低見港幣 57.7 元。空襲情況同樣嚴重的騰訊和舜宇，延續昨天跌勢，早盤分別跌逾 2% 和 7%。

科技類股即將踏入業績高峰期，富瑞 10 月率先將舜宇全年純利預測大幅調低 29%；瑞聲科技則被花旗下調今年每股盈餘預測 15%，因智能手機需求或減少。

至於騰訊，由於中國遊戲版號審指重啟無期，遊戲收入前景欠明朗，加上廣告業務成長遇瓶頸，令摩根大通、瑞銀等多家券商相繼削減其盈餘預測。

今 (6) 日則有 3 大行調降騰訊目標價，其中麥格理由港幣 532 元降至港幣 520 元，評級「跑贏大盤」。建銀國際預計騰訊今年第 3 季度業績符合預期，維持「跑贏大盤」評級，但下調目標價至港幣 360 元。美銀美林則將騰訊目標價由港幣 459 元下調至港幣 422 元，維持「買入」評級。

麥格理預計騰訊今年第三季收入將年增 24%，季增 9%，至人民幣 810 億元，符合市場預期。而毛利率預期將由去年同期的 48.6%，下降至 44.1%，主要由於高毛利業務的增長放緩，例如遊戲及利息收入。該行估計，集團今年第三季經調整純利將年增 14%，至人民幣 194 億元，表現優於市場預期 3%。

建銀國際預計騰訊第 3 季營收年增 23.1%，至人民幣 803 億元，主要基於其雲端服務板塊和支付板塊增速提升，符合市場一致預期。該行稱考慮期內公司產品結構有所調整，預計第 3 季騰訊毛利率將年降 2.4 個百分點至 46.2%。

但建銀國際表示，政策面暫停審批，新網遊仍使行業承壓，認為即使騰訊在求生設計類遊戲領域占主導地位，但兩款遊戲變現較慢。該行預計有關政策面在 2019 年放鬆，屆時騰訊會發佈《荒野求生 PC 版》和《碉堡之夜》。預計公司 2018 和 2019 年增值服務銷售按年分別增 19% 和 17.5%，至人民幣 1830 億元和人民幣 2150 億元。

美銀美林下調騰訊 2018 至 2020 年收入預測 2-5%，將 2018 至 2020 年每股盈餘預測各下調 3 至 8%，以反映新遊戲獲批延遲，以及公司為對企業 (2B) 業務的經營開支上升等因素。