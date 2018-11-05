蘋果本財季財測報憂 蘋概股重挫 舜宇失守80元

蘋果 (AAFPL-US) 本財季獲利預測遜預期，上週五 (2 日) 於美股大跌逾 6%，拖累今 (5) 日香港上市的蘋果概念股股價，其中舜宇光學 (2382-HK) 開盤重挫 6.77%，失守港幣 80 元，報港幣 75.05 元，暫為表現最差藍籌；瑞聲科技 (2018-HK) 緊跟其後，走跌 4.99%，報港幣 63.75 元。

截至發稿，舜宇跌幅收斂至 3.292%，報港幣 77.85 元；瑞聲科技跌 4.098%，報港幣 64.35 元。

圖：新浪財經

蘋果於台灣時間上週五 (2 日) 凌晨公布第四季財報，收入年增近 20% 至 629 億美元，利潤飈升 32% 至 141.3 億美元。這是蘋果連續第四個財季出現破紀錄的收入和利潤。不過，iPhone 賣出 4688.9 萬部，僅年增 0.5%。

蘋果對本財季 (10-12 月份) 的預期轉趨保守，預計營業總額將介於 890 億至 930 億美元，並計劃自本財季開始，停止公布 iPhone、iPad、Mac 電腦的銷量。分析認為，此舉反映 iPhone 銷量停滯，需求低於預期

蘋果這一改變，導致美股股價大跌 6%，收盤時市值跌至不到 1 兆美元，而蘋果的美國供應商股價亦受壓，並拖累標普科技指數下跌 1.9%。

屋漏偏逢雨，據大陸媒體《證券日報》報導，由於新款手機銷量低迷，蘋果已對富士康 (工業富聯)(601138-CN) 砍掉 10% 的 iPhone XS、MAX 訂單，拖累在香港掛牌的富智康集團 (2038-HK) 一開盤即重挫，現跌 6.579%，報港幣 0.71 元，

其它蘋概股方面，丘鈦科技 (1478-HK) 開低走高，截至發稿，報港幣 4.31 元，上漲 1.89%；比亞迪電子 (0285-HK) 開低 2.91%，隨後走高，現漲 0.72%，報港幣 11.08 元。

通達集團 (0698-HK) 現跌 0.99%，報港幣 1 元；信利國際 (0732-HK) 跌 0.82%，報港幣 1.21 元；高偉電子 (0334-HK) 跌 2.105%，報港幣 0.93 元；均開低，鴻騰精密 (6088-HK) 持平。