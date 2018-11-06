美銀美林估騰訊Q3純利年增6% 續喊買目標價降至422元

美銀美林發表報告，將騰訊 (0700-HK) 目標價由港幣 459 元下調至港幣 422 元，反映其盈餘預測改變和市值降低等因素，不過，由於社交平台業務穩定，可提供貨幣化機會，維持對該股「買入」投資評級。

騰訊今 (6) 日股價開走低，盤中一度下跌 2.19%，截至發稿，報港幣 289.2 元，跌 1.094%。

騰訊股價走勢 (圖：新浪財經)

騰訊將在 11 月 14 日發佈第三季財報，美銀美林預期騰訊今年第三季銷售年增 21%，至人民幣 790 億元，反映綜合遊戲銷售季增 4%，年跌 3%；第三季度純利預估為人民幣 192 億元，年增 6%。

美銀美林也下調騰訊 2018 至 2020 年收入預測 2-5%，將 2018 至 2020 年每股盈餘預測各下調 3 至 8%，以反映新遊戲獲批延遲，以及公司為對企業 (2B) 業務的經營開支上升等因素。

騰訊昨 (5) 日指出，日前啟動健康系統升級的《王者榮耀》，即將完成全體用戶強制公安實名校驗，連同《王者榮耀》，年內將有 10 款遊戲完成健康系統接入及啟用，明年覆蓋範圍將擴大至旗下其他移動遊戲及 PC 遊戲產品。

根據健康系統規定， 12 歲以下每日限玩 1 小時，每晚 9 時至翌日早上 8 時禁玩，12 歲以上未成年人每日限玩 2 小時，時限一到即強制登出，而未通過校驗的帳號就禁止登錄。

