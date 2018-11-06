【華冠投顧】盤後分析：月線反壓仍解

劉彥良 分析師

受制月線壓，台股開平走低，盤中大跌百點，不過護盤的那隻手再度在尾盤拉抬，終場台股收跌勢至 64 點。目前月線還在向下，唯下半周有機會翻揚，故本周相當關鍵，就看明後天如何反映美國期中選舉的結果。

今天的殺盤重心在蘋概股和漲價概念股，前者是受到蘋果新機銷售疑慮和外資降評蘋果的影響，後者則是反映 10 月營收下滑。當很多人還在用本益比的角度請投資朋友不斷去摸被動元件底部時，我就很清楚告訴過投資朋友它們是景氣循環股，景氣高峰已過自然就不能碰，管它本益比是幾倍。並且我提醒投資朋友有些公司的 9 月營收已經無法創新高，進入淡季的 10 月成績出來只會更差，果然國巨 (2327) 和奇力新 (2456) 都較上個月大幅衰退，其他還沒公告的也一樣不樂觀。

操作難度仍高，操作上還是要多空雙向和短打，財報績優股可留意但還是只能短做，因為年線還在向下代表大盤的長空趨勢尚未扭轉。再者，國際變數一籮筐，但最重要的一點就是全球 GDP 成長率將開始向下，從各國最近公布的 PMI 走弱就已經是先兆，故在操作上且莫滿手持股又不設停損，未來一旦股災來臨將會受傷慘重。而我們昨天將兩筆空單和 1 筆多單獲利出清後，目前是空手觀望等待下一次好機會再出手。

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