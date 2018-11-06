【華冠投顧】若『共和黨』慘敗，對於台股來說不見得是利空！

目前市場矚目焦點全部放在，美國國會中期選舉上，大選將於今天展開。在選前的此刻，大部分投資者選擇保持謹慎心態應對。預期在台北時間明天早上，結果將揭曉，金融市場大幅波動在所難免。

此時，美元出現回落是預期中的事。依據昨日之述『今日注意上方 96.55 上下之反壓區，或有再次下壓之機。』果真 12 美元指數，昨晚來到 96.51 最高之後出現回軟。今日，可關注 95.73 上下支撐區之效果如何？此區若遭摜破，則有再次往下發展之機。

本次選舉將改選美國國會參議院的 1/3 席次，以及眾議院的所有議席。選前民調顯示，川普所領導的共和黨有 8 成以上的機率，可搶下參議院過半席次，但在眾議院部分，民主黨則有 60% 機率贏得勝利。但民調歸民調，可信度還是令人質疑！

而對於美國股、匯市來說，最不利的情況是，參、眾兩院都被民主黨贏下，此時川普的總統寶座可能將變得遙遙欲墜；若成真，明日將可能出現美股、美元雙殺之現象。

但話再講回來，若果真共和黨慘敗，對於台股來說難道是利空嗎？這不見得！

因為，川普所挑起的貿易戰，此刻是否將受到阻礙？若答案是肯定的話，試問對於台股來說是利多還是利空？

接下來的重頭戲就是台灣的「107 年九合一選舉」了！將於 11/24 舉行，後續行情發展，再持續追蹤推演。

12 道瓊指數，目前仍處於多市架構，可續觀測下方 25030-24693 支撐區，該區若遭摜破，才具有轉弱之機，否則仍是多方主控局面。

11 加權，續處於短期多市格局之中，下方 9700-9569 之區間，可觀測其支撐力道如何？上方之初步大反壓區可觀察 9918-10051 之區間；此區站上，則具有翻長多之機。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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