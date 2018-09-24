〈鉅亨看世界〉聊天機器人崛起

自 2016 年聊天機器人的風潮崛起，聊天機器人和機器學習成為兩項重要的發展技術。這兩種技術允許更加直接和個性化的通訊，成本遠低於先前方案，成為企業對客戶更好的溝通形式。

根據 TMR 分析，在 2016 年至 2024 年的 8 年間，聊天機器人市場的複合年增率將達到 27.8%。估計聊天機器人市場將在 2024 年底達到 0.94 億美元。北美地區目前佔有最大的市場份額，並預計將在短期內續佔據主導地位。

企業大多使用聊天機器人進行數位行銷，並大量使用它來開啟自動化的商業模式流程，舉例來說，消費這透過機器人聊天的方式搜尋到心目中的產品，並由聊天機器人自然的引導至推薦購買的介面。

聊天機器人 (圖: Bizcommunity)

近幾年市場對人工智慧 (AI) 的熱度不斷提升，也極大地促進了聊天機器人市場的需求。過去幾年人工智慧領域的巨大發展促使聊天機器人從簡單的回答機器逐漸成熟，現在，足夠的數據與人工智慧結技術能夠做出更加人性化的對話，並足以有效地達到用戶參與的目的並且吸引更多潛在消費者。

人工智慧結合聊天機器人，不管是在電商的客戶服務、預約系統、語音助理、甚至是物聯網的操控上，都能更有效的與客戶進行對話，達到產品目的，增強企業的營銷策略，並增進業務收益。

在過去的幾年中，隨著語音和訊息服務已逐漸成為主流，聊天機器人作為相關技術，更是提高了企業數位行銷的能力。高重複性、流程簡單、且需要及時回覆的業務都是聊天機器人的範疇。短期內聊天機器人市場預期還會繼續發展。