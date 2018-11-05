全球股市起伏震盪 投信：退休基金投資建議轉向目標日期基金

去 (2017) 年全球股市走揚，經濟合作暨發展組織 (OECD) 成員國去年退休資產投資投報率，平均約 4%，其中退休資產規模最大的美國，資產投入股市的趨勢已轉弱，但專為退休投資設計的目標日期基金，連續 8 個季度，年增率呈雙位數成長。

投信認為，考量全球市場波動度，兼顧成長性與控管風險的目標日期基金投資策略可望更獲退休資產青睞。

根據 OECD 年度報告分析，2002 年以來 OECD 國家退休資產投資成果不俗，表現居前的哥倫比亞、加拿大、荷蘭，分別有 6.9% 至 5.3% 不等的年化報酬率；2017 年退休資產投資更大幅受惠於股市成長，美國甚至有 7.5% 的報酬率，挹注整體規模來到 43 兆美元歷史高點。

但值得注意的是，退休資產在股市雖大有收穫，但在退休資產規模最大的美國，今年第 1、2 季退休資產投入股票型基金的規模年增率，反倒繼 2016 年後再度回落個位數增長。

相形之下，專為退休資產投資設計的目標日期基金則自 2016 年以來，連續 8 個季度年增率呈雙位數成長，截至今年第 2 季，規模已達 1.16 兆美元，顯示退休資產配置策略持續轉變。

富蘭克林華美目標 2037 組合基金經理人邱良弼指出，今年經過 2 月、10 月的全球股市大幅修正，中長線又有美中貿易戰衝擊經濟展望，加上短線地緣政治升溫事件不斷，對於重視下檔風險的退休資產投資，一旦不慎遭遇市場重挫衝擊，投資壓力將會倍增。

邱良弼建議，退休資產應投入目標日期基金，初期以較積極策略盡可能創造資產成長，後隨退休年齡的接近程度調整投資目標並控管風險，主動逐步降低風險性資產比重，並控制基金投資組合整體風險，應對長期市場波動。

富蘭克林華美投信指出，全球景氣尚未進入反轉階段，但貿易戰變數與各主要國家貨幣政策緊縮，造成各國股市出現修正，與基本面形成拉扯，為市場帶來較高的波動率和投資風險。

富蘭克林華美投信認為，未來波動率上升不是意外而是常態，退休資產投資宜將轉向重視長期穩定、控制風險的價值型投資，目標日期基金就是很適合的選擇。