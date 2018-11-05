美對伊朗制裁今上路 ！伊朗反對派領袖：會讓油價飆升到400美元

美國對伊朗的第二階段制裁於今 (5 日) 凌晨生效，將禁止國際社會購買伊朗經濟賴以維生的石油，藉此遏止其核子計畫及飛彈研發等具威脅性的活動。

在川普今年 5 月宣布退出伊朗核子協議，於 8 月恢復對伊朗的第一波制裁後，第二階段制裁預計將對伊朗經濟帶來更進一步衝擊。

對此，伊朗反對派宗教領袖 Alamolhoda 表示，若禁止伊朗石油出口，將封鎖中東石油運輸重要幹道荷莫茲海峽，威脅讓原油價格飆升至每桶 400 美元，並放狠話要以導彈攻擊波斯灣地區鄰近國家。

荷莫茲海峽為波斯灣地區的海上咽喉，據美國能源情報署 (EIA) 統計，每天大約有 1550 萬桶原油經由該海峽輸送，若荷莫茲海峽被封鎖，勢必將導致全球原油供應短缺以及油價飆升。

針對美國制裁，伊朗外交部發布聲明表示，不會被美國所發動的「心理戰」所嚇倒，並強調伊朗有能力管理好經濟事務，保障人民生活水平。

儘管試圖將伊朗石油出口量歸零，美國仍在伊朗制裁中給予 8 個國家豁免權，包含日、韓、印度等國家，使其能夠在禁令後繼續從伊朗進口石油，但仍強調此為暫時性豁免，目標是維持原油價格穩定。

根據伊朗當地報導稱，當地時間 4 日，成千上萬個示威者在伊朗首都德黑蘭街頭高舉反美旗幟，並高呼「打倒美國」，反美示威已蔓延至伊朗全國各個城市，眾多參與者高舉諷刺美國總統川普的口號牌，並焚燒美國國旗洩憤。