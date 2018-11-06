台驊Q3獲利創3年來單季新高 前3季已賺贏去年

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (6) 日公布第 3 季財報成績相當亮眼，單季稅後純益 1.19 億元，季增 22.68%、年增 48.75%，每股純益(EPS)0.95 元，創 2015 年第 3 季以來單季新高；累計前 3 季稅後純益 2.78 億元，年增 54%，EPS 2.32 元，已賺贏過去 2 年的全年表現，進入第 4 季後，台驊看待貨運景氣將持續暢旺。

台驊說明，前 3 季受惠於運量和運價雙成長、子公司虧損降低以及認列所得稅迴轉利益等利多，營收和獲利均明顯成長。

其中，海運業務受惠於產業旺季、航商縮減運力，再加上中美貿易戰提前出貨等因素，第 3 季合併營收年增幅達 17.78%，惟受到高油價和艙位滿艙等影響，運價走揚且議價空間減少，使海運毛利率略為下滑。

空運業務受惠於電子消費產品上市、跨境電商貿易持續熱絡以及中美貿易戰提前出貨影響，第 3 季合併營收年增 17.61%。

物流業務方面，第 3 季毛利年增 18.91%，拉抬整體毛利表現，原因在進出口貨量增加帶動報關業務，同時，子公司賽澳遞物流由 B2C 業務轉型為 B2B2C 效益顯見，在上半年小幅虧損後第 3 季由虧轉盈，單季認列獲利近 400 萬元。

另外，台驊前 3 季業外受惠於台幣和人民幣貶值，認列匯兌利益近 2000 萬元，且國外子公司產生的境外所得免稅許可，迴轉過去年度已認列的所得稅費用。