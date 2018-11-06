美系外資看好可成後市 維持加碼評等 目標價看到420元

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 獲美系外資出具報告看好後市，外資指出，可成第 3 季財報表現亮眼，10 月營收創單月新高，高出市場預期，預期 11 月營收將持續走揚，第 4 季可望逾 400 億元，季增 62%、年增 24%，雖然市場憂智慧型手機需求動能疲弱，壓抑近期股價，但經營團隊對後市展望仍樂觀，因此維持「加碼」評等與目標價 420 元。

外資指出，可成第 3 季財報亮眼，受惠成本控制得宜，營業利益季增 23%，帶動營益率達 33% 符預期，惟純益受所得稅因素影響，而較預期減少 3%。

除第 3 季財報，美系外資表示，可成受惠 9 月啟動拉貨動能的旗艦級智慧型手機機殼訂單，10 月營收創新高達 128 億元，高出市場預期 14%，預期 11 月營收將持續走揚，第 4 季可望季增 62%、年增 24%，達到 406 億元。

此外，外資也指出，可成股價 10 月以來已修正 15%，較大盤 11% 跌幅更重，主因在市場憂心 iPhone XR 等智慧型手機需求疲弱，可能影響可成未來營運成長動能，不過，可成經營團隊對第 4 季與明年展望樂觀，可望帶動近期股價走勢，維持「加碼」評等與目標價 420 元。