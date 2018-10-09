和勤Q3營收創單季新高 大陸增建第五車間23日動土

高端精密沖壓大廠和勤精機 (1586) 自結 9 月合併營收 2.41 億元，較上月成長 14.48%，並較去年同期成長 25.71%；累計第三季營收 6.55 億元，較去年同期成長 10.97%，亦再創單季新高紀錄。和勤累計前三季合併營收 19.03 億元，年增 19.88%。



和勤指出，9 月兩大業務營收佔比來看，汽車零件營收 1.34 億元，佔比 55.62%，硬碟機構件 (VCM Plate) 營收 0.99 億元，佔比 40.85%。



和勤表示，公司汽車零件產品品項多且客戶分散，即使今年大陸車市銷售成長減緩，個別客戶訂單或有消長，但不影響和勤整體營收，9 月份在變速箱零件訂單增量的貢獻下，汽車零件營收較 8 月成長 19.79%；VCM Plate 部分，HDD 高階機種新產品出貨量增加，較 8 月成長 12.02%。



和勤指出，雖然中國車市前三季的表現不如預期，但和勤因為客戶與產品線較為分散，受到的影響並不明顯。展望第四季，為中國車市傳統旺季，各大車廠訂單已見明朗暢旺；特斯拉、大眾與民族品牌汽車都已經開始拉量，並且新客戶像富臨精工、法斯特伊頓、西安濱田等訂單已經開始批量生產。



和勤集團去年第三季開始陸續增加精密沖壓機、精密研磨機、熱處理爐等本業固定資產投資，設備已經都完善，第四季將按業務計畫提高產能，迎接大陸車市旺季，單季營收可望持續走高。



擴產進度方面，和勤大陸廠增建的第五車間將於 10 月 23 日動土，計畫明年第四季投產；此外，淮安和新廠則將於今年第四季投入生產，目前與煞車大廠輝盟啟動多項新產品，預計作為自動化生產示範廠以發展汽車補修市場的商機。



和勤的汽車零件 9 成在大陸生產，客戶也以大陸車廠為主，關於中美貿易戰加徵關稅範圍擴大，目前在原料採購與業務銷售部分，公司表示不受影響。